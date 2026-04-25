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Homens são presos suspeitos de roubar material de construção de uma escola, em João Pessoa

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Homens são presos suspeitos de roubar material de construção de uma escola, em João Pessoa – Foto: Guarda Civil Municipal.

Dois homens foram presos suspeitos de roubar material de construção de uma escola municipal no bairro de Gramame, em João Pessoa, nesta terça-feira (21). As prisões aconteceram em flagrante e foram realizadas pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes da Ronda Escolar Comunitária foram acionados após denúncia realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). No local, a equipe de segurança flagrou os dois suspeitos transportando telhas utilizadas como tapumes na obra.

Após as prisões, Durante conforme a Guarda Municipal, os homens confessaram o furto e indicaram o local para onde parte do material estava sendo levado. Chegando no local informado, os guardas localizaram outra quantidade de telhas furtadas em um terreno no bairro Valentina, também na zona sul de João Pessoa.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na Cidade da Polícia Civil, onde estão à disposição da corporação investigativa e também da Justiça.

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