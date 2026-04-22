América-RN e Fortaleza empatam em jogo com público modesto no Almeidão pela Copa do Nordeste 2026

O Estádio Almeidão recebeu, na noite desta quinta-feira (16), a partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste entre América-RN e Fortaleza. O confronto terminou empatado em 1 a 1, com direito a gol contra e pênalti. A partida foi transferida para João Pessoa devido à indisponibilidade da Arena das Dunas, que receberá, neste fim de semana, o show da dupla Henrique e Juliano, local inicialmente previsto para o duelo regional.

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América-RN x Fortaleza pela Copa do Nordeste 2026. (Foto: Gabriel Leite/América FC)

Dentro de campo, o Fortaleza saiu na frente ainda no primeiro tempo, após gol contra do zagueiro Gustavo. Na etapa final, o América-RN reagiu e empatou com Carlos Coppetti, convertendo cobrança de pênalti.

Com o resultado, o América-RN permanece na quarta posição do Grupo C, enquanto o Fortaleza caiu para a terceira colocação do Grupo D.

Torcida do América-RN no Estádio Almeidão. (Foto: Gabriel Leite/América FC)

Com público de 1.300 pagantes e renda de R$ 24.050,00, o jogo também marcou o retorno de partidas com equipes de fora do estado em solo paraibano. A última ocasião havia sido no ano passado, quando o Estádio Amigão, em Campina Grande, recebeu Flamengo e Madureira pelo Campeonato Carioca 2025.

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