Por MRNews



Santander zera anuidade dos cartões Elite e Unique: veja como aproveitar a oportunidade

O Santander Brasil voltou a movimentar o mercado de cartões ao lançar uma condição agressiva: a possibilidade de zerar a anuidade dos cartões Elite e Unique — dois dos produtos mais populares entre quem busca entrar (ou evoluir) no universo premium.

A estratégia reforça a disputa entre os grandes bancos pelo público de média e alta renda, especialmente aqueles focados em viagens, pontos e benefícios.

Como funciona a anuidade zero

Diferente de cartões “sem anuidade para sempre”, a proposta do Santander segue um modelo condicional. Ou seja, é possível não pagar nada — desde que alguns critérios sejam cumpridos.

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No caso do Elite, por exemplo:

A anuidade padrão é de cerca de 12x de R$ 55

Pode ser zerada ao cumprir requisitos como ser correntista e atingir gastos mensais mínimos (Santander)

Já no Unique:

A anuidade gira em torno de 12x de R$ 80 a R$ 96

Pode chegar a 100% de desconto com gastos mais elevados ou investimentos no banco (Santander)

Na prática, o banco usa três principais critérios para liberar a isenção:

Gastos mensais no cartão

Relacionamento com o banco (conta ativa)

Volume de investimentos

Elite vs Unique: qual vale mais a pena?

A escolha entre os dois cartões depende diretamente do perfil de uso.

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Santander Elite

Público: entrada no segmento premium

Pontuação: cerca de 1,5 ponto por dólar ou até 0,8% de cashback (Santander)

Requisito de isenção: gastos a partir de aproximadamente R$ 2.000/mês

👉 Ideal para quem quer começar a acumular pontos sem comprometer muito o orçamento.

Santander Unique

Público: alta renda intermediária

Pontuação: até 3 pontos por dólar ou mais em campanhas (Santander)

Benefícios: acesso a salas VIP e vantagens Visa Infinite

Requisito de isenção: gastos mais elevados ou investimentos

👉 Indicado para quem já viaja com frequência e quer acelerar milhas.

O que muda na prática para o cliente

Essa campanha coloca os cartões Elite e Unique em uma posição muito mais competitiva no mercado.

Hoje, muitos concorrentes oferecem:

Cashback direto

Pontuação agressiva

Salas VIP

Mas nem todos conseguem equilibrar isso com isenção de anuidade. Ao permitir zerar o custo, o Santander reduz uma das principais barreiras de entrada.

Impacto no universo Viagem Black

Para quem acompanha o mundo Viagem Black, essa movimentação tem um impacto direto.

Cartões como o Unique, por exemplo, passam a oferecer:

Acesso a salas VIP

Acúmulo relevante de pontos

Flexibilidade entre milhas e cashback

Sem anuidade, o custo-benefício melhora drasticamente — principalmente para quem já concentra gastos no cartão.

Vale a pena correr agora?

Sim, mas com atenção aos detalhes.

A “anuidade zero” não é automática nem garantida para todos. É preciso:

Manter gastos mensais consistentes

Ter relacionamento com o banco

Ou concentrar investimentos

Ainda assim, para quem já se encaixa nesse perfil, a oportunidade é uma das mais interessantes do momento no mercado brasileiro.

Estratégia clara do Santander

O movimento do Santander Brasil segue uma tendência global: atrair clientes qualificados oferecendo benefícios imediatos e reduzindo custos iniciais.

Com isso, o banco tenta posicionar seus cartões como porta de entrada para produtos ainda mais exclusivos — como o Unlimited e outros voltados à altíssima renda.

Conclusão

A possibilidade de zerar a anuidade dos cartões Elite e Unique coloca o Santander novamente no radar de quem busca custo-benefício aliado a benefícios premium.

Para o público que quer viajar melhor, acumular pontos e acessar experiências diferenciadas, o momento é oportuno — desde que os requisitos sejam cumpridos.

Tags: Santander, cartão de crédito, anuidade zero, Santander Elite, Santander Unique, cartões premium, milhas, cashback, salas VIP, Viagem Black