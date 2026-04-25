Santander zera anuidade dos cartões Elite e Unique; veja como aproveitar a oportunidade
Por MRNews
Santander zera anuidade dos cartões Elite e Unique: veja como aproveitar a oportunidade
O Santander Brasil voltou a movimentar o mercado de cartões ao lançar uma condição agressiva: a possibilidade de zerar a anuidade dos cartões Elite e Unique — dois dos produtos mais populares entre quem busca entrar (ou evoluir) no universo premium.
A estratégia reforça a disputa entre os grandes bancos pelo público de média e alta renda, especialmente aqueles focados em viagens, pontos e benefícios.
Como funciona a anuidade zero
Diferente de cartões “sem anuidade para sempre”, a proposta do Santander segue um modelo condicional. Ou seja, é possível não pagar nada — desde que alguns critérios sejam cumpridos.
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No caso do Elite, por exemplo:
- A anuidade padrão é de cerca de 12x de R$ 55
- Pode ser zerada ao cumprir requisitos como ser correntista e atingir gastos mensais mínimos (Santander)
Já no Unique:
- A anuidade gira em torno de 12x de R$ 80 a R$ 96
- Pode chegar a 100% de desconto com gastos mais elevados ou investimentos no banco (Santander)
Na prática, o banco usa três principais critérios para liberar a isenção:
- Gastos mensais no cartão
- Relacionamento com o banco (conta ativa)
- Volume de investimentos
Elite vs Unique: qual vale mais a pena?
A escolha entre os dois cartões depende diretamente do perfil de uso.
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Santander Elite
- Público: entrada no segmento premium
- Pontuação: cerca de 1,5 ponto por dólar ou até 0,8% de cashback (Santander)
- Requisito de isenção: gastos a partir de aproximadamente R$ 2.000/mês
👉 Ideal para quem quer começar a acumular pontos sem comprometer muito o orçamento.
Santander Unique
- Público: alta renda intermediária
- Pontuação: até 3 pontos por dólar ou mais em campanhas (Santander)
- Benefícios: acesso a salas VIP e vantagens Visa Infinite
- Requisito de isenção: gastos mais elevados ou investimentos
👉 Indicado para quem já viaja com frequência e quer acelerar milhas.
O que muda na prática para o cliente
Essa campanha coloca os cartões Elite e Unique em uma posição muito mais competitiva no mercado.
Hoje, muitos concorrentes oferecem:
- Cashback direto
- Pontuação agressiva
- Salas VIP
Mas nem todos conseguem equilibrar isso com isenção de anuidade. Ao permitir zerar o custo, o Santander reduz uma das principais barreiras de entrada.
Impacto no universo Viagem Black
Para quem acompanha o mundo Viagem Black, essa movimentação tem um impacto direto.
Cartões como o Unique, por exemplo, passam a oferecer:
- Acesso a salas VIP
- Acúmulo relevante de pontos
- Flexibilidade entre milhas e cashback
Sem anuidade, o custo-benefício melhora drasticamente — principalmente para quem já concentra gastos no cartão.
Vale a pena correr agora?
Sim, mas com atenção aos detalhes.
A “anuidade zero” não é automática nem garantida para todos. É preciso:
- Manter gastos mensais consistentes
- Ter relacionamento com o banco
- Ou concentrar investimentos
Ainda assim, para quem já se encaixa nesse perfil, a oportunidade é uma das mais interessantes do momento no mercado brasileiro.
Estratégia clara do Santander
O movimento do Santander Brasil segue uma tendência global: atrair clientes qualificados oferecendo benefícios imediatos e reduzindo custos iniciais.
Com isso, o banco tenta posicionar seus cartões como porta de entrada para produtos ainda mais exclusivos — como o Unlimited e outros voltados à altíssima renda.
Conclusão
A possibilidade de zerar a anuidade dos cartões Elite e Unique coloca o Santander novamente no radar de quem busca custo-benefício aliado a benefícios premium.
Para o público que quer viajar melhor, acumular pontos e acessar experiências diferenciadas, o momento é oportuno — desde que os requisitos sejam cumpridos.
Tags: Santander, cartão de crédito, anuidade zero, Santander Elite, Santander Unique, cartões premium, milhas, cashback, salas VIP, Viagem Black