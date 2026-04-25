Secretaria de Meio Ambiente monitora galerias pluviais das praias de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), realizou, nesta terça-feira (21), mais uma ação de monitoramento nos pontos de saída das galerias pluviais ao longo da Orla da Capital. A vistoria das equipes da Divisão de Fiscalização (Difi) integra as ações contínuas de acompanhamento ambiental e prevenção à poluição nas áreas de praia.

O trabalho, que contou com o apoio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), começou no Mirante do Cabo Branco, onde foi verificado que os lançamentos apresentavam características normais, decorrentes das chuvas registradas nas últimas horas. Segundo os técnicos da Semam, a água nas galerias estava com coloração e odor dentro dos padrões esperados.

Mesmo no feriado nacional, a equipe seguiu com as inspeções em pontos estratégicos da Orla, desde o bairro Cabo Branco, passando por Tambaú, Manaíra e Bessa, já na divisa com a praia de Intermares (Cabedelo). O trajeto percorrido foi de cerca de 12 quilômetros e o objetivo é evitar o lançamento de esgotos clandestinos no mar.

De acordo com a Semam, todos os locais vistoriados apresentaram condições normais, tanto na coloração quanto no odor da água, sem indícios de lançamentos irregulares de esgoto. Os dois principais maceiós monitorados também mantiveram características dentro da normalidade.

A ação faz parte do trabalho permanente do Grupo Técnico Orla Limpa (GT Orla), que atua diariamente no monitoramento e fiscalização ambiental da faixa costeira. Além da Semam e da Seinfra, também participam a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) e o Ministério Público da Paraíba (MPPB).

As vistorias terão continuidade nos próximos dias, ampliando o acompanhamento para áreas internas do Município. Além da Orla, a Semam reforça que as ações de fiscalização seguem sendo realizadas nos bairros e em regiões próximas ao Rio Jaguaribe.

O secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira, destacou que o objetivo é atuar de forma preventiva ao longo de todo o curso do Rio Jaguaribe e do litoral de João Pessoa. “São ações cotidianas, para compreender a dinâmica das condições observadas na desembocadura das galerias pluviais. O trabalho de monitoramento foi intensificado nos últimos anos e segue como prioridade em 2026, garantindo a preservação ambiental e a qualidade das praias de João Pessoa”, ressaltou.