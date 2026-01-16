Análise da água do Açude Velho deve ter resultado divulgado em até 10 dias

Trabalhador retirando peixes mortos do Açude Velho. Reprodução / TV Paraíba

O resultado da análise de amostras de água coletadas do Açude Velho, cartão-postal de Campina Grande que registrou a aparição de milhares de peixes mortos, deve ser divulgado em até 10 dias pelo Núcleo de Laboratório Forense do Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB). O trabalho para retirada de peixes mortos segue acontecendo no local desde o último domingo (11).

De acordo com Juliana Holanda, superintendente do IPC em Campina Grande, as amostras da água foram coletadas na última segunda-feira (12) e encaminhadas ao laboratório para análise. Foram retiradas amostras de três pontos do açude: da parte do meio, das margens (onde uma grande quantidade de peixes mortos ficou concentrada), e num local com maior profundidade.

O trabalho de análise já teve início no laboratório do IPC. O órgão tem um prazo de 10 dias, conforme o código de processo penal, para divulgar o resultado que deve apontar as causas da mortandade dos peixes.

“Essa água foi trazida para o nosso laboratório e já começamos a trabalhar com essas amostras. Hoje vai ser feita uma nova análise num laboratório parceiro, e a gente espera que essa análise traga uma resposta do que realmente provocou essa morte de peixes”, explicou.

A superintendente do IPC também informou que as propriedades físicas, químicas e microbiológicas da água serão examinadas considerando “certos parâmetros de controle de qualidade”.

“Existem certos parâmetros considerados para controle de qualidade. O resultado em si isso não vai dar de acordo com o parâmetro normal de uma água potável, mas existem certos níveis e é partir desse resultado que a gente vai poder ver se houve algo intencional, envenenamento (…) A gente acredita que quando saírem esses resultados vamos entender”, disse.

O prazo de 10 dias para divulgação do resultado pode ser prorrogado caso haja necessidade, considerando a complexidade do caso.

“Temos um prazo de 10 dias, de acordo com o código de processo penal para liberar nossos laudos. Porém, diante da complexidade, a gente pode precisar de um tempo maior e se solicita a prorrogação desse prazo para não ser inconsequente. E a depender desses exames, a gente vai precisar sim prorrogar esse caso”, reiterou.

Prefeitura de Campina Grande estuda oxigenar água do Açude Velho após morte de peixes – Foto: TV Paraíba. Gustavo Demétrio

Peixes mortos no açude é um fato conhecido, diz prefeito

Um outro ponto abordado por Bruno Cunha Lima foi que o aparecimento de peixes mortos não é algo novo e é bem conhecido pela prefeitura. Ele citou que isso aconteceu, inclusive, em outro município, citando a cidade de Patos, no Sertão.

A declaração de Bruno Cunha Lima vai ao encontro da declaração dada pela coordenadora de Meio Ambiente de Campina Grande, Liliam Ribeiro, em entrevista à TV Paraíba, que explicou que o fenômeno é frequente na cidade.

“Estamos diante de um fato conhecido, um fato chamado eutrofização, que em resumo é a redução dos índices de oxigênio, da disponibilidade de oxigênio nas águas desses reservatórios, em especial em razão da evaporação. a redução dos níveis de água dos reservatórios pelo calor, pela evaporação, pela pouca chuva que nós tivemos ao longo dos últimos meses e isso causa uma maior concentração de materiais, reduz a disponibilidade de oxigênio e leva os peixes a morte. Nas últimas horas, inclusive, foi registrado em outros reservatórios, como o açude na fazenda Maria da Luz, agora no mês de dezembro também na cidade de Patos”, disse.

Mais de 10 toneladas de peixes mortos já foram retiradas do Açude Velho

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Campina Grande, Dorgival Vilar, quase 10 toneladas de peixes mortos já foram retirados do açude. A operação para limpeza do local conta com mais de 60 homens e acontece desde o domingo (11).

A aparição de peixes mortos no Açude Velho é um problema frequente, decorrente, segundo especialistas, de um processo de junção de fósforo e nitrogênio que sufoca os animais nesta época do ano. No entanto, a coloração e agravamento da situação tem afetado moradores e ocasionado mau cheiro e outros transtornos na região.

Na manhã desta segunda-feira (12), representantes de várias secretárias da Prefeitura Municipal, como da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e Secretaria de Obras de Campina Grande (Secob), discutiram ações emergenciais para lidar com o problema.

De acordo com o secretário, os animais mortos estão sendo encaminhados para um aterro sanitário. Além da limpeza, a prefeitura também deve fazer uso de aeradores para movimentar a água e gerar oxigenação para os animais – um processo que, segundo Dorgival Vilar, já acontece e será intensificado.