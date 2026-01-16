Parceria entre Prefeitura de João Pessoa e UFPB abre seleção para pós-graduação em Ensino a Distância

Os profissionais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, que tenham interesse em participar da seleção para ingressar no curso de Especialização em Educação do Campo, que será realizado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), poderão fazer a inscrição de 27 de janeiro à 2 de fevereiro, até 23h59, pelo link https://sigaa.ufpb.br.

“Essa é mais uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) com a UFPB. Nossos professores estão indo buscar conhecimento na fonte que é a Universidade. O Polo de João Pessoa tem a maior quantidade de vagas”, disse Cristiane Sousa de Assis, chefe da Divisão de Formação de Programas de Educação Superior da Sedec e coordenadora do Polo Universidade Aberta do Brasil de João Pessoa (UAB-JP).

O curso será realizado na modalidade Educação a Distância (EAD). Estão sendo oferecidas 50 vagas, de forma gratuita, para o Polo de João Pessoa.

Para se inscrever, o candidato clica na aba ‘Processos seletivos’, ‘Processos seletivos abertos’, e em seguida ‘Lato Sensu’.

A inscrição só ocorrerá se o candidato preencher o formulário online e anexar os arquivos descritos no item 2.1 do edital (obrigatoriamente em PDF) nos campos disponíveis, e imprimir o comprovante gerado ao final da inscrição.

Documentação – Para efetuar a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá anexar no formulário online do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), os documentos (em formato PDF) a seguir, na seguinte ordem: requerimento à coordenação de curso, solicitando a inscrição no processo seletivo, fotografia 3×4 recente; cópia do comprovante de residência; cópia do diploma de graduação ou certidão de colação de grau em curso de graduação reconhecido pelo Conselho Nacional de educação (CNE)/Ministério da Educação (MEC) ou diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira, devidamente revalidado nos termos da lei; ou ainda declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso antes da matrícula institucional no programa.

Também será necessário anexar o histórico escolar da graduação; currículo na Plataforma Lattes ou similar, com os documentos comprobatórios

referentes aos últimos três anos (importante: anexar apenas os comprovantes referentes aos itens da ‘Ficha de avaliação do currículo – anexo III’); e a carta de intenções.

Para ter acessado a todo o procedimento do edital de seleção como cronograma, dos critérios para aprovação nas etapas do processo seletivo e da participação de cada um no resultado final, da carta de intenções, do resultado, dos anexos, entre outros conteúdos basta acessar o edital pelo link https://www.ce.ufpb.br/wp-content/uploads/sites/138/sites/138/2025/12/EDITAL-SELECAO-ESTUDANTES-2026-1.pdf

https://www.ce.ufpb.br/wp-content/uploads/sites/138/sites/138/2025/12/EDITAL-SELECAO-ESTUDANTES-2026-1.pdf