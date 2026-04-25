SEJEL SUSPENDE ATIVIDADES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO

Em virtude do aumento acentuado de casos de COVID-19, em São José do Seridó, a Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel) vem a público comunicar que as atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros estão temporariamente suspensas. As atividades deste equipamento esportivo só serão retomadas quando a situação da COVID-19 se normalizar no município.





Em virtude do aumento acentuado de casos de COVID-19, em São José do Seridó, a Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel) vem a público comunicar que as atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros estão temporariamente suspensas. As atividades deste equipamento esportivo só serão retomadas quando a situação da COVID-19 se normalizar no município.





Pedro Henrique (Titular da Sejel de São José do Seridó)