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SEJEL SUSPENDE ATIVIDADES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 NO MUNICÍPIO

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Em virtude do aumento acentuado de casos de COVID-19, em São José do Seridó, a Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel) vem a público comunicar que as atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros estão temporariamente suspensas. As atividades deste equipamento esportivo só serão retomadas quando a situação da COVID-19 se normalizar no município.


Em virtude do aumento acentuado de casos de COVID-19, em São José do Seridó, a Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel) vem a público comunicar que as atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros estão temporariamente suspensas. As atividades deste equipamento esportivo só serão retomadas quando a situação da COVID-19 se normalizar no município.


Pedro Henrique (Titular da Sejel de São José do Seridó)

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