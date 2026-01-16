Cícero Lucena apresenta pesquisa de satisfação de eventos de fim de ano, em que mostra que 88% dos visitantes pretendem voltar a João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena apresentou, na manhã desta quarta-feira (14), os dados da pesquisa de satisfação realizada nos eventos de fim de ano em João Pessoa. A coletiva de imprensa aconteceu na Arquidiocese da Paraíba, no Centro. Juntos, o Celebra João Pessoa, com Frei Gilson e convidados no dia 27 de dezembro, e o Réveillon no dia 31, que contou com shows de Jota Quest, Mano Walter e outros, reuniram cerca de um milhão de pessoas no Busto de Tamandaré.

O prefeito da Capital paraibana celebrou os números que foram divulgados nesta quarta-feira e destacou o crescimento cultural, turístico e econômico da cidade. Segundo a pesquisa, destaque para os dados de perfil do público, em que mostram que 57,1% foi acompanhado da família para o Celebra e 60,3% para o Réveillon. A média de gastos foi de R$ 96,48; os turistas passaram em média 3 dias na Capital; e custo com hospedagem teve uma média de R$ 2.285,71. A pesquisa revelou ainda que 88% dos entrevistados falaram que pretendem retornar a João Pessoa e mais de 99% avaliaram as atrações como ótimas ou boas.

“Só agradecer a todos que nos ajudaram na organização, os patrocinadores, os veículos de comunicação e o público presente. Nós temos muito o que celebrar e esse número mostra que João Pessoa está no caminho certo. João Pessoa é capaz de sediar grandes eventos com esse nível que está nas pesquisas, não dita por A por B, mas dita por aqueles que usaram, que tiveram presente, que frequentaram esse momento especial que a cidade de João Pessoa está vivendo, onde estamos com os índices de hotelaria, batendo recorde a nível nacional. Então, temos que agradecer a Deus por tudo isso”, ressaltou Cícero Lucena.

A pesquisa, encomendada pela Secretaria de Comunicação de João Pessoa (Secom-JP), foi feita pela Data Qualyt Inteligência em Pesquisa e Consultoria entre os dias 27 e 31 de dezembro de 2025. “São muito mais do que números. São dados que mostram que João Pessoa é uma cidade em crescimento, em todas as áreas. E comprovam o quanto eventos como estes impulsionam a geração de renda e o desenvolvimento econômico da cidade”, ressaltou o secretário de Comunicação, Janildo Silva.

Celebra João Pessoa – Promovido pela Prefeitura de João Pessoa e pela Arquidiocese da Paraíba, o evento foi realizado no dia 27 de dezembro e trouxe o Frei Gilson e diversos convidados para o palco montado nas areias das Praias de Tambaú e Cabo Branco. Além do Frei Gilson, também se apresentaram os padres Bruno Costa, Nilson Nunes, Puan Ramos e Sandro Santos.

O coordenador-geral do Celebra João Pessoa e assessor de comunicação da Arquidiocese da Paraíba, Padre Mário Silva, comemorou os resultados alcançados durante o evento. “Conheci esses dados hoje e fico muito satisfeito que foram muito bons, tanto para a gente que o nosso objetivo é evangelizar, mas saber que também foi bom para a cidade de João Pessoa, foi bom para as pessoas que estavam ali, que as pessoas estiveram de forma confortável e segura durante o evento. E, claro, que algo que dá certo a gente tende a projetar outras edições, e a gente já está começando a se organizar para que, se Deus permitir, a gente também possa ter o Celebra João Pessoa nesse ano de 2026”, revelou.

Réveillon – A Festa da Virada no Busto de Tamandaré foi considerada uma das maiores dos últimos tempos, reunindo mais de 500 mil pessoas nas praias de Tambaú e Cabo Branco. A noite contou com apresentações do Pagode do Meu Agrado, Juzé, Jota Quest, Mano Walter e Pimenta Nativa, garantindo diversidade musical e animação até o amanhecer do dia 1º de janeiro.

“Os números mostram o grau de responsabilidade, de organização que tivemos nos eventos de fim de ano. Primeiro, o perfil do nosso público, é um perfil familiar de pessoas que vêm para comemorar, que garante um consumo de mais de R$ 1.250 durante a sua estadia aqui em João Pessoa. Isso mostra que a cidade está capacitada para acolher grandes eventos, como o Celebra João Pessoa, o Réveillon, e agora com o Festival Forro Verão. Nós entramos definitivamente numa rota, numa política de cultura de eventos massivos. Isso é muito importante porque a gente está promovendo a economia criativa a partir da cultura e do turismo”, destacou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Mais dados – A pesquisa revelou ainda que 89,6% (Celebra) e 88,9% (Réveillon) avaliaram a segurança do evento como ótima ou boa. A organização foi avaliada como ótima ou boa para 80,9% (Celebra) e 93,0% (Réveillon). 93,3% (Celebra) e 94,5% (Réveilon) com certeza recomendaria o evento para outras pessoas.

Os dados ainda mostram o perfil do público, como gênero, idade, escolaridade e renda; e como se dividiu o público entre turista, excursionista e público local.

Foram entrevistadas 608 pessoas através de questionário aplicado “face to face”, com base em uma amostragem aleatória simples com um nível estimado de 95% de confiança e uma margem de erro de 4 pontos percentuais.

Para conferir a pesquisa completa, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2026/01/Pesquisa-de-satisfacao-Fim-de-Ano-JP.pdf.