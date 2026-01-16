sexta-feira, janeiro 16, 2026
MP defende integração entre órgãos para evitar desastres ambientais no Açude Velho

admin1

Poluição no Açude Velho. Reprodução/TV Paraíba

O tema da poluição no Açude Velho, em Campina Grande, foi potencializado depois do desastre ambiental que resultou com a retirada de mais de 10 toneladas de peixes mortos de dentro da água. Em entrevista ao Bom Dia Paraíba nesta quarta-feira (14), o Procurador Geral de Justiça da Paraíba, Leonardo Quintans, defendeu uma ação integrada para evitar novos desastres.

“É um cartão-postal, patrimônio de toda a Paraíba (o Açude Velho). O MP vem acompanhando esse caso. Penso que o precisa ser feito é integrar os órgãos e montar um trabalho de fiscalização permanente”, assinalou Quintans.

O Ministério Público tem um inquérito aberto desde 2023 para apurar a poluição no Açude Velho.

Em novembro do ano passado o órgão deu um prazo de 15 dias para a Secretaria de Serviços Urbanos da prefeitura apresentar esclarecimentos sobre o tema. Agora o MP reiterou o pedido.

Na próxima segunda-feira (19), uma audiência pública será realizada na sede do MP em Campina Grande.

Outros órgãos também apuram o caso

Além do MP, a Defensoria Pública e a Polícia Civil também estão investigando o descaso ambiental no Açude Velho. No caso da Defensoria, um ofício foi enviado ao secretário de Meio Ambiente pedindo a apresentação de esclarecimentos.

Já a Polícia Civil apura um possível caso de crime ambiental. De acordo com o delegado Renato Júnior, que comanda a investigação, o crime investigado é o de poluição ambiental.

Texto: Gabriel Abdon

