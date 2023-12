CCXP 2023: veja os principais lançamentos

A CCXP 2023 terminou neste domingo (3) em São Paulo. Como já é tradição, o maior evento de cultura pop do Brasil reuniu astros e estrelas de diferentes segmentos, milhares de fãs, e trouxe vários lançamentos e anúncios. Entre trailers do que vem por ai, a CCXP trouxe o da nova temporada de ‘The Boys’, o do filme de Chico Bento, o de ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’, o da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’, entre outros.

Confira abaixo os principais lançamentos que rolaram na CCXP, que completou 10 anos em 2023.

Trailer de ‘The Boys’ – Temporada 4

Uma das principais produções do Prime Video, ‘The Boys’ finalmente teve o primeiro trailer da quarta temporada divulgado durante a CCXP. A produção chega em 2024.

Primeiro trailer de ‘Fallout’

Além de ‘The Boys’, o Prime Video também apresentou o primeiro trailer de ‘Fallout’, série inspirada no game pós-apocalíptico do mesmo nome.

Teaser do live action de Chico Bento

Também presente na CCXP, a Maurício de Sousa Produções divulgou o primeiro teaser de ‘Chico Bento e a goiabeira maraviosa’. O filme não tem data de lançamento confirmada, mas deve chegar na metade de 2024.

A MSP também divulgou um novo trailer de ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo’ O longa estreia em janeiro do ano que vem.

Além disso, Maurício de Sousa também anunciou uma animação de Horácio, que vai ser comandada por Carlos Saldanha.

Trailer de ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’



O primeiro trailer de ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’ também foi apresentado durante a CCXP. O filme conta com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. O lançamento está previsto para 22 de maio de 2024.

Trailer da segunda temporada de ‘Os Outros’

‘Os Outros’, uma das produções nacionais de maior sucesso em 2023, teve o trailer da segunda temporada divulgado pelo Globoplay durante a CCXP. Nas imagens, temos novos personagens e a sinalização de que a história vai focar no destino de Marcinho (Antonio Haddad).

‘Justiça 2’, segunda temporada da série de Manuela Dias, que vai ser exibida na plataforma da Globo, também ganhou um teaser durante a convenção.

Trailer da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’

‘A Casa do Dragão’, série do mundo de Game of Thrones, ganhou o primeiro trailer da segunda temporada durante a CCXP. A produção chega em 2024, mas ainda não há uma data confirmada.