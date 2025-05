Educação da Paraíba participa do 3º Encontro Internacional de Educação Midiática em Brasília — Governo da Paraíba

Os professores da rede Estadual da Paraíba José Hiago Soares e Manoel Messias Silva, premiados no Prêmio Fake To Fora, participaram do 3º Encontro Internacional de Educação Midiática, realizado pelo Instituto Palavra Aberta, em Brasília, nos dias 22 e 23/5, que contou também com a participação do quadro de jornalistas da Assessoria de Comunicação Institucional da SEE/PB.

A primeira edição do Prêmio #FakeToFora, promovido pelo Instituto Palavra Aberta, em parceria com o Porvir e a Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil, foi realizada no ano de 2024 e premiou os projetos que foram implantados pelos professores José Hiago Soares, da ECI Doutor Fenelon Nóbrega, localizada na cidade de Salgadinho (6ª GRE) que conquistou o 1º lugar; e o professor Manoel Messias Silva, da ECIT Mangabeira, localizada em João Pessoa (1º GRE) garantiu o 2º lugar. A iniciativa mapeia clubes e coletivos de checagem de informação implementadas nas escolas brasileiras e reconhece professores autores das iniciativas.

“Eu me emociono de chegar aqui neste momento e me sinto mais que um vencedor, pois você encontrar estudantes dispostos a engajar em um projeto como esse, e conhecer o mundo com essa gama de informações que temos nos meus tecnológicos. A educação midiática não é só você absorver a informação é você entender e saber transmitir sua opinião sobre o fato do que está acontecendo”, frisou o professor José Hiago Soares.

“Para encontrarmos o tema do nosso projeto que iriamos trabalhar, fiz uma pergunta aos meus alunos sobre quem tinha 16 anos e quem iria votar. Todos estavam desanimados para votar e procurei entender a razão. Então eles relataram sobre o conteúdo das redes sociais, e assim desenvolvemos nosso projeto de combate as fake news, eles avaliaram vários conteúdos e começaram a entender melhor e separar notícia de fato e as notícias falsas”, comentou o professor Manoel Messias durante a apresentação do seu projeto no evento.

Para os jornalistas da Assessoria de Comunicação, o evento foi uma oportunidade rica de compreender com mais profundidade a importância que a educação midiática tem para os jovens que estão frequentando o ensino médio. “Foi um momento de crescimento profissional importante para nós que trabalhamos com mídias e educação pública. Ouvir autoridades nacionais e internacionais que são especialistas na relação entre mídia e jovens é muito importante para a assessoria de comunicação da educação”, ressaltou Maryjane Costa, jornalista da Ascom da SEE/PB.

Para a também jornalista da Ascom, Juliana Santos, acompanhar os professores da rede estadual no palco de um evento tão importante como esse foi especial. “Pudemos ver a emoção dos profissionais de comunicação e educação durante a fala dos nossos professores premiados relatando as experiências na escolas da Paraíba. É um reconhecimento muito importante para eles e para a educação do nosso estado”, destacou.

O 3º Encontro Internacional de Educação Midiática – Autonomia e Pensamento Crítico para Toda a Sociedade – foi um evento realizado pelo Instituto Palavra Aberta, com patrocínio do Google e YouTube, aconteceu em Brasília, nos dias 22 e 23/5, reuniu cerca de 200 participantes de todo país, palestrantes nacionais e internacionais. Contou com palestras, apresentações e rodas de conversas sobre temas atuais como o uso de inteligência artificial, mídias para crianças, jovens e 60+, canais de educação no Youtube, políticas públicas e também contou com painéis relatando experiências práticas em escolas de todo Brasil.