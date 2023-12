Secretaria de Saúde disponibiliza telefone para tirar dúvidas da população sobre ISTs

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa disponibiliza, a partir desta segunda-feira (4), um número de telefone para tirar dúvidas da população sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O serviço faz parte das ações da gestão municipal para o ‘Dezembro Vermelho’, em combate à Aids e outras ISTs, mas seguirá atendendo ao público após a campanha.

De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, Danielle Melo, os usuários que entrarem em contato com o serviço serão atendidas por um profissional enfermeiro ou técnico em enfermagem, que passará as orientações necessárias. “As pessoas podem ligar para tirar dúvidas sobre a testagem, em quais unidades de saúde podem fazer o teste, onde buscar o tratamento, como ter acesso aos preservativos e outras informações que precisarem”, explicou.

Para tirar dúvidas relacionadas às ISTs, a população pode ligar para o número (83) 98123-2949. O horário de atendimento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Se o usuário preferir, pode manter a identidade em sigilo durante a ligação.

Serviço – A Rede Municipal de Saúde oferece à população atendimento voltado às ISTs, desde os testes rápidos nas Unidades de Saúde da Família (USF) até o acompanhamento com especialistas no Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

Campanha – Seguindo as ações preventivas da SMS para o Dezembro Vermelho, profissionais de saúde estarão no Parque Solon de Lucena no sábado, dia 16, das 8h às 12h, para sensibilizar a população e os turistas sobre as ISTs com orientações, oferta de testes rápidos, vacinação contra hepatites virais e distribuição de preservativos.

Durante o mês de dezembro, as medidas preventivas às ISTs serão discutidas nas USFs da Capital, que contarão com palestras, rodas de conversa e salas de espera. Além das atividades nas USFs, serão realizadas ações distritais para todo o território, com palestras sobre a temática, testes rápidos para ISTs, orientação e entrega de kits de prevenção e aferição de pressão arterial.