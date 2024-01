Prefeitura realiza ação educativa com programa ‘Amigos da Praia’ a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa realiza, a partir desta sexta-feira (12), as ações de educação ambiental do programa ‘Amigos da Praia’, às 8h, no Busto de Tamandaré, contemplando as praias de Tambaú e Cabo Branco. O programa vai orientar a população frequentadora das praias sobre o correto descarte de resíduos. A ação educativa continua no mesmo local no sábado (13) e domingo (14), e nos finais de semana seguintes, em outras praias.

Criado pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), o programa Amigos da Praia conta com apoio das secretarias de Turismo (Setur), Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Saúde (SMS). Ainda há o apoio da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a mobilização de diversas secretarias é para despertar a consciência de proteção ambiental nos frequentadores das praias, que pode fazer a diferença na preservação do ecossistema. “O verão é uma estação em que recebemos muitos visitantes e as praias ficam mais ocupadas, sendo bastante propícia a realização das nossas ações ambientais”, destacou.

O superintendente-executivo da Emlur, Igo Morais, explica que os agentes de educação ambiental farão a entrega de sacolas biodegradáveis na faixa de areia para que as pessoas acondicionem os resíduos produzidos durante sua permanência na praia. “A pessoa toma um sorvete, água mineral e, com a sacola, pode guardar tudo e descartar nas papeleiras ou contêineres instalados na extensão da orla”, explicou.

As equipes ainda farão entrega de sacolinhas de câmbio aos motoristas nos semáforos do entorno do Busto de Tamandaré. A diretora de Educação Ambiental da Emlur, Carol Estrela, afirma que também será feita uma abordagem aos comerciantes da área, incluindo os vendedores ambulantes e os barraqueiros de guarda-sol na areia, para que disponibilizem recipiente para acondicionamento de resíduos.

Apresentações – Na abertura do evento, haverá apresentação do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, que reutiliza equipamentos como instrumentos musicais. Na ocasião, também se apresenta o grupo teatral da Emlur, Arte do Riso, que vai fazer uma esquete sobre a abordagem dos agentes à população nas praias.

Parceiros – A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar um trabalho educativo com foco nos trabalhadores dos quiosques. Na ação, será distribuída a ‘Cartilha do Manipulador de Alimentos’, que tem como objetivo capacitar estes profissionais, visando garantir a segurança e qualidade das preparações produzidas através dos procedimentos de boas práticas de manipulação.

A Sedurb vai supervisionar a utilização da área da faixa de areia pelas barracas e quiosques. Já os educadores ambientais da Semam vão participar da ação, abordando banhistas, conversando com as pessoas sobre a importância de cuidarem do próprio lixo, sobre a importância do descarte adequado dos resíduos. Os educadores também vão atuar junto aos donos dos quiosques, falando sobre descarte de óleo e cuidados com a vegetação de restinga. Os técnicos da Semam também estarão com a Tenda Verde, distribuindo mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e orientando as pessoas sobre o plantio.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia:

12, 13 e 14.01 – Busto de Tamandaré

20.01 – Busto de Tamandaré

21.01 – Praia de Cabo Branco (final da Beira Rio)

27.01 – Praia do Bessa (em frente ao Bessa Grill)

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia do Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré