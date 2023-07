Cidadania

Caravana do Cuidar da Prefeitura de João Pessoa já atendeu quase 30 mil pessoas desde o início do projeto

07/07/2023 | 20:00 | 64

O projeto itinerante da Caravana do Cuidar completa 2 anos, neste mês de julho, e já soma quase 30 mil atendimentos desde o início das ações. Ofertando serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor, na porta da casa da população, as equipes visitam um bairro diferente toda semana. Só nos últimos três meses, foram registrados mais de 4 mil atendimentos.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com as demais secretarias do Município, com o objetivo de beneficiar os moradores, facilitando o acesso aos serviços, como explicou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, João Corujinha. “A Caravana do Cuidar é um projeto pensado para ajudar as pessoas que moram em bairros mais distantes, de modo que os serviços básicos cheguem até a comunidade. Além de fortalecer essa troca com os moradores, a caravana consegue ser um canal entre a gestão e as pessoas”, destacou.

Ao longo desses dois anos, o projeto visitou 45 bairros de João Pessoa, realizando 29.768 atendimentos. Entre os locais beneficiados estão: Mangabeira I, II, IV e VIII; Gramame; Bairro das Indústrias; João Paulo II; Centro; Torre; Cristo Redentor; Muçumagro; Castelo Branco; Rangel; Altiplano; Distrito Mecânico; Ernani Sátiro; Colinas do Sul; Cruz das Armas; São José; Saturnino de Brito; Nova Mangabeira; Grotão; José Américo; Jacarapé; Bairro dos Novais; Esplanada; Gervásio Maia; Costa e Silva; Bessa; Cuiá; Paratibe; Cidade Verde; Alto do Mateus; Mandacaru; Laranjeiras; Funcionários II; Ilha do Bispo; Vale das Palmeiras; Geisel; Valentina; Engenho Velho; Padre Zé; Timbó e Roger.

Dos serviços de assistência social reunidos na Caravana do Cuidar, o CadÚnico é um dos mais procurados pelos moradores, realizando 4.411 atendimentos, sendo 735 desde o início do calendário 2023, em março. Já as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) registraram 1.630 novos cadastros no serviço, sendo 235 deste último trimestre; o Programa Acessuas Trabalho registrou 764 cadastros registrados, sendo 187 deste último trimestre; e o Programa Criança Feliz registrou 549 adesões, sendo 68 deste último trimestre.

Dos serviços de saúde, destaque para as 2.324 aplicações de vacinas; 5.371 aferições de pressão arterial e testes rápidos de glicemia; 1.885 atendimentos de auriculoterapia; e o atendimento odontológico, que beneficiou 881 pessoas.

“É muito satisfatório ver esse projeto crescer e poder ofertar novos serviços, como o Hemocentro e o Instituto Cândida Vargas que estão somando ao quadro de serviços este ano. Além da parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que fornece mudas de plantas para serem doadas. A Emlur, que realiza a zeladoria das praças e locais onde a caravana passa. E outras secretarias que já acreditaram no projeto desde o início”, observou João Corujinha.

Entre os parceiros do projeto ainda estão o Sine-JP, que já atendeu 798 pessoas, disponibilizando oportunidades no mercado de trabalho. Foram 64 desde março de 2023; o Procon-JP, que já realizou o total de 543 atendimentos, desses, 82 foram registrados apenas no último trimestre; e a Ouvidoria Geral do Município contabilizou 1.488 registros, sendo 275 no último trimestre.