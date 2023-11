Alunos da Rede Municipal participam do ‘CineAfro’ e debatem sobre questões étnico-raciais

28/11/2023 |

11:30 |

38

Dentro das celebrações do mês da Consciência Negra, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Programa Especiais (PDE), realiza nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30) o ‘CineAfro: memória, ancestralidade e conhecimento’. As sessões acontecem na Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, no Altiplano, das 14h às 16h. Vão participar 100 alunos por dia.

A ação visa fomentar o debate em torno das questões étnico-raciais entre os estudantes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa por meio do audiovisual.

“Esta atividade soma-se a uma série de ações desenvolvidas nas unidades de ensino ao longo do mês de novembro, como: aula de campo para o quilombo de Caiana dos Crioulos; II Seminário Municipal sobre a Lei 10.639/03; griotagem; contação de histórias afro-brasileiras; exibição do filme ‘Medida Provisória’; entre outras”, disse Lucian Souza da Silva, chefe da Seção de Direitos Humanos, Projetos Integradores e Projetos de Vida da Sedec.

Após as exibições, ocorrerão rodas de diálogos sobre temas como: consciência negra, racismo, políticas de ação afirmativa, negritude, mulheres negras, entre outros.

Escolas envolvidas:

EM Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado

EM Antônio Santos Coelho Neto

EM Índio Piragibe

EM Anita Trigueiro

EM Afonso Pereira

EM Zumbi dos Palmares

EM Aruanda

EM Olívio Ribeiro

EM Lúcia Braga