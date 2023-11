2 jogos do Campeonato Paraibano são investigados por suspeitas de manipulação

O Ministério Público de Goiás deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulações de resultados em partidas de futebol. Entre as investigações, estão dois jogos da edição 2023 do Campeonato Paraibano: Nacional de Patos x Auto Esporte, que terminou 2 a 1 para o Canário; e Sousa x Auto Esporte, que terminou 4 a 0 para o Dinossauro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados. Além da Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo foram os locais alvo da Operação Penalidade Máxima nesta nova fase. Na Paraíba, o mandado foi cumprido na cidade de Campina Grande.

A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), ambos de Goiás, e contou com o apoio da PM-GO, do Cyber Gaeco do MP-SP e dos Gaecos da Paraíba, do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

Jogos investigados pela 3ª fase da Operação Penalidade Máxima

Nacional de Patos x Auto Esporte, pelo campeonato paraibano de 2023;

Sousa x Auto Esporte, pelo campeonato paraibano de 2023;

Avaí x Flamengo, pela Série A do Brasileirão de 2022;

Náutico x Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileirão de 2022;

Náutico x Criciúma, pela Série B do Brasileirão de 2022;

Goiânia x Aparecidense, pelo Goianão de 2023;

Goiás x Goiânia, pelo Goianão de 2023.

