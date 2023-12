Confira simpatias para o Réveillon 2024

Com a chegada do ano novo, muitos paraibanos têm a tradição de pular as sete ondas, comer romã, uva ou lentilha, mas também há quem prefira fazer outras simpatias para o Réveillon, para garantir um 2024 melhor. O Jornal da Paraíba trouxe algumas delas abaixo.

Em entrevista à TV Cabo Branco, a comerciante Suzana de Castro deu a dica de acender incensos ou tomar um banho de ervas para atrair a boa sorte.

Incenso

Suzana recomendou incensos de alfazema, arruda, alecrim ou erva doce para fazer as simpatias, mas ressaltou que também são vendidas a mistura dessas ervas para que sejam feitos os incensos.

Para fazer a simpatia do incenso, a comerciante indica colocar as ervas e algumas brasas em uma vasilha e acendê-las logo na virada do ano.

Depois, com o incenso em mãos, a pessoa deve sair incensando toda a casa, da entrada para dentro. Assim, espantando as coisas ruins e trazendo as boas.

Banho de ervas

Assim como o incenso, Suzana também indica que a simpatia do banho de ervas seja feito na virada do ano. Marília Izidro, outra comerciante entrevistada pela TV Cabo Branco, conta como ela prepara o banho de ervas:

Cozer as ervas;

Deixando as esfriarem; e

Adicionando mel.

Marília brinca que, “se tem que trazer alegria, prosperidade, coisa boa e amor, tem que ter mel”. De acordo com Marília, você fica revitalizado para vida toda.

Marília complementa dizendo “o que é bom vem e o que é ruim fica no meio do caminho e assim, a gente vive o resto da vida”.