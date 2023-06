Serviços e Cidadania

Caravana do Cuidar realiza mais de 300 atendimentos no Bairro das Indústrias

07/06/2023 | 18:30 | 72

Os moradores do Bairro das Indústrias receberam, nesta quarta-feira (07), mais uma edição da Caravana do Cuidar, serviço itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A roda de serviços esteve em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professora Maria das Graças durante toda a manhã e realizou 310 atendimentos.

O prefeito Cícero Lucena esteve no local e ressaltou a importância das ações realizadas no bairro. “Isso aqui é um espelho de uma gestão que hoje cuida da cidade de João Pessoa. Nós estamos presentes em todos os bairros, com todas as ações que a prefeitura se dedica a fazer cada vez mais e melhor. Não fazemos maquiagem, fazemos ações concretas para trazer o benefício para a população”, destacou.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha, relembrou a trajetória do serviço itinerante da Caravana do Cuidar, que já está perto de completar três anos de atendimentos pelo município. “São mais de 80 caravanas. Toda semana estamos em uma comunidade diferente, levando os nossos serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, ouvidoria, Procon, dentre outros”, comentou.

Uma das moradoras beneficiadas pelo projeto foi a Kássia Triene, que levou seus dois filhos para tomar a vacina contra Influenza e também aproveitou o atendimento do Odontomóvel. “Eu moro aqui no condomínio Canaã e vim com o objetivo de vacinar os meus meninos, um de 15 anos e o outro de 9 anos. E também consegui vaga para o atendimento com o dentista. Temos esses serviços na unidade de saúde, mas fiquei muito satisfeita de ter a caravana aqui no bairro. Podem vir sempre”, compartilhou a dona de casa.

Balanço – Dos 310 atendimentos realizados, foram registrados 32 aferições de pressão arterial; 11 atendimentos da nutricionista; 60 médicos; 68 aplicações de vacinas; 12 do Odontomóvel; 14 testes de Covid-19; 16 cadastros no Programa Acessuas Trabalho; 11 no Cras; 45 do CadÚnico; 26 registros na ouvidoria; 10 atendimentos do Programa Criança Feliz; e 05 do Procon-JP.