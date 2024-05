Tiquinho Soares voltou a treinar no campo e retorno ao Botafogo fica próximo

Tiquinho Soares voltou a treinar no campo após uma lesão no dia 24, na vitória do Botafogo sobre o Universitário, por 3 a 1, na Libertadores. O atacante paraibano retorna as quatro linhas do CT Lonier, onde o Glorioso realiza os seus treinamentos. Segundo planejamento da equipe carioca, de seis semanas em recuperação, o camisa 9 voltará a atuar contra o Athletico, no dia 12 de junho.

Até aqui, desde a lesão, o jogador desfalcou o Botafogo em cinco ocasiões, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, incluindo o clássico contra o Flamengo, na rodada da Série A.

O problema muscular do atleta paraibano ocorreu, justamente, contra o próximo adversário do Glorioso, o Universitário, na 3ª rodada da Libertadores. Na ocasião, o jogador esticou a perna para recuperar a bola e sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda.

Com isso, o departamento médico do Botafogo projetou uma recuperação em seis semanas. Caso o planejamento seja seguido a risca, Tiquinho Soares ainda desfalcará o clube carioca em mais seis partidas:

Universitário x Botafogo – 16/05 – Libertadores

Corinthians x Botafogo – a definir – Campeonato Brasileiro

Vitória x Botafogo – 21/05 – Campeonato Brasileiro

Botafogo x Fluminense – a definir – Campeonato Brasileiro

Júnior Barranquilha x Botafogo – a definir – Libertadores

Grêmio x Botafogo – 01/06 – Campeonato Brasileiro

Enquanto Tiquinho Soares voltou a treinar no campo, o elenco do Botafogo está em Lima, para a partida desta quinta-feira (16) contra o Universitário, válida pela 5ª rodada da Libertadores.

