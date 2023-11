Festas de Réveillon em João Pessoa 2024

O Réveillon 2024 já está às portas, e o Jornal da Paraíba preparou um guia onde você pode encontrar as principais festas de Réveillon em João Pessoa e se programar para viver uma virada de ano inesquecível (confira abaixo).

Festas de Réveillon em João Pessoa

Réveillon no Busto de Tamandaré

O Réveillon em João Pessoa tem sua mais tradicional festa no Busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco.

A programação é gratuita e vai contar com shows de Raniery Gomes, Limão com Mel, Alinne Rosa e Banda Encantus.

Réveillon do Meu Agrado

Além da programação gratuita, entres as festas de Réveillon em João Pessoa tem diversas opções pagas.

Entre elas, o Réveillon do Meu Agrado acontece na praia do Bessa, em João Pessoa. Entre as atrações confirmadas estão as bandas Pagode do Meu Agrado, Trio Surreal e No Sigilo, além do cantor Artu.

Os ingressos são vendidos pela internet variam de R$ 90 até R$ 1000, a depender do local e quantidade de mesas escolhidos.

Réveillon Tropical

O Réveillon Tropical acontece no Up Garden Altiplano, no Portal do Sol, em João Pessoa. As atrações são Bereguedê, Banda Aveloz, Fabrício Rodrigues e Prime Samba Pop.

Os ingressos também são vendidos na internet e os individuais variam entre R$ 70 e R$ 250.

Réveillon no Praiô Beach Club

No Praiô Beach Blub, na praia de Ponta do Seixas, em João Pessoa, o réveillon 2024 terá Francisco, El Hombre e Seu Pereira + Coletivo 401, além de discotagem com Pierre Alexander.

Os ingressos são vendidos pela internet e custam R$ 300.

Réveillon no Bessa Grill

O Réveillon no restaurante Bessa Gril tem como atrações Banda Ultraleve, Osmídio Neto, Thiaguinho Wesley, Pedro Chefe, Douglas Patrício, Swing Nordestino, Talismã Moura e Dj Highlander.

Os ingressos variam de R$ 130 até R$ 500, a depender do setor e quantidade de mesa escolhidas.

Réveillon do Sky Bar

Entre as festas de Réveillon em João Pessoa tem ainda festa no Sky Bar, um dos bares mais altos do Brasil.

As atrações confirmadas são Dj Lekko, MauMau, Matheus Gael & Maria Ercília e After Guys.

Os ingressos são vendidos na internet e custam R$ 400.

Réveillon Revirá

O Réveillon Revirá acontece no Unique Beach, em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa.

No dia 29 de dezembro, as atrações são Eric Land, Rogerinho, Locos, Bayma, Pneto.

Já no dia 31 de dezembro os shows ficam por conta de Matheus Fernandes, Wiu, Guilherme Arreaes, Pipe.

Os ingressos estão disponíveis na internet com preços variando entre R$ 110 e R$ 1.100.