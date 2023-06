São João Multicultural

Lageiro Seco é a campeã da Paraíba e segue para a etapa Nordestão

16/06/2023 | 10:00 | 71

A junina Lageiro Seco, do bairro do Roger, é a grande campeã do XX Concurso Paraíba Junino 2023 e agora segue para a etapa Nordestão, o Festival de Quadrilhas Juninas da TV Globo, que acontece neste sábado (17) e domingo (18). Em João Pessoa, a etapa estadual, dentro do São João Multicultural, reuniu 31 quadrilhas, uma seleção das que mais se destacaram pelo Estado. Nesta sexta-feira (16), o Festival termina com a escolha das estrelas e show de Juzé, Lukete e Os Gonzagas, a partir das 18h30.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, comemora que os festivais de quadrilhas juninas, municipal e estadual, foram um sucesso. Ele ressalta que, a partir de agora, João Pessoa retoma o seu protagonismo em termos de promoção e valorização das quadrilhas juninas.

“Ficamos extremamente contentes porque tivemos, no campeonato estadual, quatro juninas de João Pessoa muito bem posicionadas, com alto destaque. Isso mostra o acerto da nossa política de valorização das juninas e confirma aquilo que, tanto eu como o prefeito Cícero Lucena, dissemos, que estamos construindo uma política para o futuro das nossas juninas. João Pessoa é referência, a partir de agora, nesse movimento de quadrilhas. Saímos do Festival com a certeza da capacidade, da inventividade, da potência criativa das nossas juninas”, acrescentou.

O presidente da Federação das Entidades de Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB), Genilson Alencar, afirma que o concurso foi um sucesso. “Faço uma avaliação muito positiva diante do que vimos nessas últimas quatro noites. Foram espetáculos belíssimos das quadrilhas juninas. Elas se superaram na questão da qualidade do espetáculo, foram muito bem trabalhadas, com temas variados e criativos. Nós conseguimos concluir no mais alto nível o Festival desse ano na cidade de João Pessoa”, declarou.

No Paraíba Junino, o destaque ficou com as juninas de João Pessoa, que conquistaram as quatro primeiras colocações. O segundo lugar ficou com a junina Ubando, do bairro Valentina; a Fogueirinha, de Cruz das Armas, ficou em terceiro e, em quarto, a Sanfona Branca, de Mangabeira.

Além do Nordestão, a Lageiro Seco vai para a etapa nacional da Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Confebraq). Já a junina Ubando, vice-campeã, vai para o Nordestão da União Nordestina das Entidades Juninas (Unej) e também para o Arraiá Brasil, em Brasília. Elas vão representando a Fequajune-PB e a Paraíba.

Na classificação geral, do quinto ao décimo lugar, ficaram as juninas Arraial em Paris, de Campina Grande; Moleca sem Vergonha, de Campina Grande; Kaçulinha, do município de Bayeux; Sanfona de Ouro, de Jacaraú; Jóia Rara, de Mamanguape; e Mistura Gostosa, de Campina Grande.

Nordestão – O Nordestão, que acontece no ginásio Geraldão, em Recife, reúne as melhores de todo o Nordeste. Assim como aconteceu em João Pessoa e na Paraíba, as juninas serão avaliadas por um júri especializado que vai observar uma série de critérios, entre eles, figurino e coreografia. Neste sábado (17), se apresentam as juninas de Pernambuco e, no domingo (18), as quadrilhas dos demais estados do Nordeste.

Quadrilhas – Já deixando um gostinho de saudade, se apresentaram, na noite desta quinta-feira (15), as juninas Fogueirinha, quinto lugar em João Pessoa; Joia Rara, de Mamanguape, primeiro lugar na etapa Zona da Mata; Pé de Moleque, terceira colocada na etapa de Patos; Sanfona de Ouro, da cidade de Jacaraú, segundo lugar na etapa Zona da Mata; Chamego Medonho, do município de Esperança, terceiro lugar na etapa Agreste.

A junina Lageiro Seco, primeiro lugar em João Pessoa, foi a penúltima da noite, e o encerramento ficou por conta da quadrilha Uma Família em Missão, do município de Gurjão, segundo lugar na etapa Agreste, que levou o tema ‘Gratidão’.

A etapa estadual é transmitida ao vivo pelo canal da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, no YouTube, no link https://www.youtube.com/@ligadasquadrilhasjuninasjp9863.

O XX Concurso Paraíba Junino 2023 é realizado pela Federação das Entidades de Quadrilhas Juninas da Paraíba (Fequajune-PB), com apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult). O evento conta ainda com a parceria da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa.

Premiação – Até chegar à etapa final do estadual de juninas, que se encerrou na noite desta quinta-feira, em João Pessoa, foram realizadas dez etapas eliminatórias por todo o estado, classificando 31 quadrilhas.

A Fequajune-PB, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope, premiou as cinco primeiras com um valor específico, e todas as outras participantes, da 6ª à 31ª, recebem uma ajuda de custo no valor de R$ 2 mil para poder se deslocar até o evento.

Para as cinco melhor avaliadas, a premiação é de R$ 12 mil para o primeiro lugar; R$ 10 mil para o segundo; R$ 8 mil para o terceiro; R$ 6 mil para a quarta colocada; e R$ 4 mil para a junina que ficar na quinta colocação.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Este é o primeiro ano em que a Arena Almeidão recebe o Concurso Paraíba Junino, que acontece de 12 a 16 de junho. Para comportar o público, o local ganhou mais espaço e tem capacidade para 15 mil pessoas em quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação, além do Camarim da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Programação – Nesta sexta-feira (16), a programação começa às 18h30, com um show especial reunindo Alberto Bakana, Juzé, Lukete e Os Gonzagas. Em seguida, acontece o Festival Estadual das Estrelas Juninas da Paraíba, com a escolha da Rainha Junina, Rainha da Diversidade, Casal de Noivos e Casal Junino.