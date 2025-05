Governo e Ministério do Trabalho e Emprego promovem Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MPE) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT), promoveu, nessa sexta-feira (23), o Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. O evento, que aconteceu no Auditório do Fórum Maximiano de Figueiredo, reuniu empresários e entidades que atendem pessoas com deficiência.

O Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência teve como objetivo reunir empresas parceiras que buscam inserir este segmento da população no mercado de trabalho. Neste dia, empresas e pessoas com deficiência discutiram ações e novas propostas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No próximo dia 28, na sede da Funad, acontecerá o segundo momento desse Dia D, quando estarão reunidas equipes das empresas parceiras que realizarão entrevistas e encaminhamento às vagas disponíveis nas respectivas empresas.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência da Sedh, Emília Oliveira, destaca a importância e expectativas para a edição deste ano do Dia D da Empregabilidade. “Cerca de 400 pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho. E a nossa expectativa é que esse ano, através das nossas articulações com as empresas, dos diálogos com as representações da Funad, da Superintendência, TRT, Procon, Instituto dos Cegos, inserirmos ainda mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dialogamos com as empresas, é um processo de conscientização, de sensibilização sobre o papel das empresas, mas também sobre esse diálogo de inserção no mercado de trabalho, sobre a política pública da pessoa com deficiência, e da necessidade de dialogar sobre esse tema”, enfatizou.

A presidente da Funad, Simone Jordão, externou a felicidade pela realização de mais uma edição do Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência na política de inclusão desenvolvida pelo Governo do Estado. “Nessa parceria junto com o TRT, com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, tenho certeza que a partir do dia D da Empregabilidade, vamos melhorar o indicador de acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, porque o acesso depende também das empresas. E esse momento é de sensibilização com as empresas, de encontro entre as pessoas com deficiência e as empresas. Acho que o Dia D sempre representou um momento importante no estado da Paraíba para que a gente garanta o acesso das pessoas ao mercado de trabalho e melhore esses indicadores dentro do Estado, que são frágeis, tanto na Paraíba como em nível nacional. Essas iniciativas que o estado tem tido, e que a gente tem aprimorado e expandido para outras regiões do estado, tenho certeza que vai melhorar, e entendo como um momento extremamente importante”, comentou.

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região), desembargadora Herminegilda Leite Machado, destacou a importância da colaboração interinstitucional na promoção da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ressaltando que, além de obrigação legal pela Lei 8.213/1991, a inclusão é um dever ético e social. Lembrou, ainda, a Resolução 461/2021 do Conselho Nacional de Justiça(CNJ), que reforça a necessidade de acessibilidade em todas as esferas do Judiciário. “O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba reafirma seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os que tratam do trabalho decente (ODS 8) e da redução das desigualdades (ODS 10)”.