Com R$ 63 milhões gastos em 2025, prefeituras são alertadas sobre despesas com carnaval

Gastos com festividades – TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está de olho nos gastos com ‘festividades de verão’ promovidas pelas prefeituras paraibanas. Com um ofício circular, o órgão alertou os 223 municípios a manterem a transparência nos investimentos e, também, o equilíbrio nas despesas.

No documento o TCE reforça que os gastos com eventos festivos devem ser compatíveis com a realidade financeira de cada município e não podem comprometer a execução de políticas públicas essenciais, como saúde, educação e assistência social.

Os principais gastos no verão são aqueles relacionados ao período de carnaval.

O objetivo do TCE é evitar que cidades que estão em situação de calamidade pública, por conta da estiagem, por exemplo, exagerem nessas despesas.

Ano passado os municípios paraibanos gastaram R$ 63 milhões com festividades no verão. O montante é quase o dobro do que foi investido em 2023, quando as prefeituras desembolsaram R$ 36 milhões.

No ranking de 2025 o município de Cajazeiras, no Alto Sertão, lidera os gastos – R$ 5,3 milhões. A cidade tem tradição na realização de carnavais. Depois de Cajazeiras aparecem João Pessoa, Juripiranga e Campina Grande.