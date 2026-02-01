Polícia prende suspeitos de furtar aparelhos de ar-condicionado de unidades de saúde em Patos

domingo, fevereiro 1, 2026
Em sucata de propriedade de um dos presos foram encontrados aparelhos em desmonte.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

A Polícia Civil prendeu dois homens, nesta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento em furtos de aparelhos de ar-condicionado de Unidades Básicas de Saúde em Patos, no Sertão. Segundo a Polícia Civil, um deles, de 29 anos, é o principal suspeito dos furtos, enquanto o outro suspeito, de 48 anos, é suspeito de receptação.

As investigações começaram no dia 22 de janeiro, após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) denunciar os furtos de aparelhos de ar-condicionado. Nesta terça-feira (27), durante diligências, mais um aparelho foi roubado, e o principal suspeito, o homem de 29 anos, foi preso.

Em seguida, também na cidade de Patos, foi preso o segundo homem, de 48 anos, suspeito de receptação. Ele é dono de uma sucata, e, no local, foram encontrados dois ares condicionados furtados, já em processo de desmonte.

