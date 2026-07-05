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Vazamento interrompe fornecimento de gás em parte da Grande João Pessoa

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Vazamento interrompe fornecimento de gás em parte da Grande João Pessoa – Foto: PBGás. Gustavo Demétrio

Um vazamento na rede de gás canalizado interrompe o fornecimento do material para parte do município de João Pessoa e Cabedelo, na Região Metropolitana da Capital. A informação foi confirmada pela PB Gás, companhia que administra o serviço, neste domingo (5).

De acordo com a companhia, o vazamento aconteceu durante a madrugada e já foi contido pelas equipes. No entanto, o serviço de fornecimento do gás canalizado foi interrompido por segurança e para realização de reparos.

Ainda segundo a empresa, equipes seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento do gás “com a maior rapidez e segurança possíveis”. A PB Gás informou que a equipe de trabalho tenta restabelecer o fornecimento até às 17h do domingo (5).

Alguns serviços na capital que utilizam o gás canalizado para funcionar no que diz respeito a restaurantes ou praças de alimentação, como dois shoppings, nos bairros de Manaíra e Mangabeira, respectivamente, mesmo com a interrupção, vão continuar funcionando.

Em nota emitida pelos shoppings, “foram adotadas soluções alternativas de fornecimento de gás para garantir as operações”.

Sobre o vazamento contido, a PB Gás informou que ele ocorreu em trecho da rede às margens da BR-230, na altura do bairro de Água Fria.

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