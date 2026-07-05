Praças de alimentação de shoppings mantém funcionamento após interrupção de gás em João Pessoa – Foto: Divulgação. Divulgação/Sefaz-PB

Mesmo após a interrupção do fornecimento de gás em parte da Grande João Pessoa por conta de um vazamento, as praças de alimentação dos shoppings da capital mantém funcionamento, neste domingo (5).

É o caso dos shoppings Manaíra e Mangabeira, que em nota emitida informou que “foram adotadas soluções alternativas de fornecimento de gás para garantir as operações”.

Os dois shoppings seguem com funcionamento normal e as praças de alimentação, restaurantes e Espaço Gourmet, no caso do Manaíra Shopping, estarão abertos para receber o público, inclusive com a transmissão do jogo entre Brasil e Noruega, às 17h.

O vazamento e a interrupção

Um vazamento na rede de gás canalizado interrompe o fornecimento do material para parte do município de João Pessoa e Cabedelo, na Região Metropolitana da Capital. A informação foi confirmada pela PB Gás, companhia que administra o serviço.

De acordo com a companhia, o vazamento aconteceu durante a madrugada e já foi contido pelas equipes. No entanto, o serviço de fornecimento do gás canalizado foi interrompido por segurança e para realização de reparos.

Ainda segundo a empresa, equipes seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento do gás “com a maior rapidez e segurança possíveis”. A PB Gás informou que a equipe de trabalho tenta restabelecer o fornecimento até às 17h do domingo (5).

Sobre o vazamento contido, a PB Gás informou que ele ocorreu em trecho da rede às margens da BR-230, na altura do bairro de Água Fria.