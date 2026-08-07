Saúde promove Encontro das UTIs Estaduais Adulto, Pediátrico e Neonatal do Alto Sertão, em Pombal — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Executiva de Atenção Especializada (Geae) e com o apoio da Escola de Saúde Pública (ESP) e do Hospital Regional de Pombal, promove o “1º Encontro das Unidades Estaduais de Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, Pediátrico, Neonatal do Alto Sertão da Paraíba. O evento, que reúne multiprofissionais de saúde da região, é realizado em Pombal, em dois momentos: nesta sexta-feira (23), com palestras, na Finess Recepções, das 8h às 17h, e no sábado (24), com a oferta de cursos de curta duração, no Hospital Regional, das 8h às 12h.

A ação busca estimular o trabalho em equipe, o reconhecimento dos diferentes saberes profissionais e a padronização de processos assistenciais, contribuindo para um cuidado integral, humanizado e baseado em evidências.

Nos dois dias, ocorrerá a integração, qualificação e fortalecimento da atuação da equipe multiprofissional nas Unidades de Terapia Intensiva (enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia, fonoaudiologia, entre outros).

Para a gerente operacional de Atenção Especializada (Geae), Laís Paiva, o evento é o resultado de um governo comprometido com a saúde dos paraibanos. “Temos avanços do Governo da Paraíba, por meio da SES, em toda Paraíba, regionalizando a alta complexidade, a exemplo do Hospital de Trauma do Sertão, em Patos; reforma na Maternidade Peregrino Filho, no Hospital Regional de Patos e também no Hospital Regional de Cajazeiras, além da assinatura de autorização do Governo do Estado para a construção do Hospital da Mulher do Sertão, em Sousa. Esse evento é uma demonstração clara de que o compromisso do Governo não é somente equipar, construir hospitais e realizar grandes reformas, mas investir em educação permanente e na qualificação dos profissionais, pois não adianta termos grandes equipamentos e grandes centros de saúde se o nosso profissional, que está na ponta, não for qualificado”, frisou.

O técnico assistencial e referência em UTIs, da Geae, João Rodrigues, destacou a importância do evento: “É um momento muito importante para a troca de experiências, atualização científica, discussão de boas práticas assistenciais, segurança do paciente e gestão do cuidado, visando a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada aos pacientes críticos no âmbito da rede estadual de saúde”, disse.

Segundo a diretora do Hospital Regional de Pombal, Kevia Werton, o evento é um momento de receber ciência e conhecimento coletivo. “Afinal, a Saúde é feita ouvindo e construindo e daqui vai sair muita construção. Será um momento de vínculos”, falou, destacando o trabalho da equipe da UTI de Pombal. “Conseguimos uma redução de 40% da mortalidade. Quanto ao tempo de permanência, antes, era aproximadamente de mais de nove dias e agora, com a redução de infecções, passa para uma média de cinco dias, dentro do padrão preconizado pelo Ministério da Saúde. Ainda zeramos a taxa de infecção urinária. Há 18 meses, estamos sem nenhum caso e tudo isso é graças ao cumprimento fiel dos protocolos, com metas claras e seguras, tudo fruto de dedicação de uma equipe”, pontuou.

Para a representante da ESP, Maria Paula de Paiva, a “educação permanente é o caminho assertivo de uma saúde resolutiva. Parabéns por esse evento onde teremos, no sábado (24), a apresentação de 33 trabalhos realizados pelos profissionais das UTIs, com base em suas vivências diárias”, destacou.

O evento contou também com a participação da representante do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Betânia Maria Pereira dos Santos. “Coordenar equipes de UTI é muito desafiador; é levar o melhor cuidado pra assistir os que mais necessitam. O Governo da Paraíba, por meio da SES, está de parabéns por proporcionar essa capacitação a todos os trabalhadores de UTIs do Sertão e Alto Sertão. É muito importante que esses trabalhadores busquem conhecimento cada dia mais”, falou.

A presidente do Sindicato dos Enfermeiros na Paraíba, Milca Rego, também foi uma convidada do evento. “É muito importante essa qualificação, pois os profissionais precisam da renovação do conhecimento, o que reflete diretamente no cuidado aos pacientes”, disse.

Ainda estiveram presentes a representante do Conselho Regional de Enfermagem da PB, Mariama Palmeira e o Presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Fábio Peterson.

Seguindo a programação, nesta sexta-feira (23) pela manhã teve a palestra “O papel da equipe multiprofissional no cuidado integral” e a mesa-redonda “Inovação em protocolos de segurança e assistenciais: desmame ventilatório, sedação e analgesia em UTI”. À tarde, foram três palestras: “Integração das UTIs adultas, pediátricas e neonatais na rede”; “Fluxos de regulação do paciente crítico na rede estadual” e “Gestão de leitos e recursos em terapia intensiva”.

Neste sábado (24), às 8h da manhã, terá a exposição dos banners dos 33 trabalhos selecionados, sendo dois deles premiados com o título de Menção Honrosa. Em seguida – a partir das 9h30 – serão realizados cursos de curta duração, com simulação realística: “Ventilação Mecânica Invasiva”; “Cateter Central de Inserção Periférica (PICC)”; “Gasometria arterial” e o “curso teórico-prático de ultrassonografia”.