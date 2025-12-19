Sudema realiza formação temática do Praia Limpa 2025/2026 com foco em biodiversidade, poluição plástica e cultura oceânica

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) realizou uma formação técnica inovadora, criada especialmente para marcar os 10 anos do projeto Praia Limpa. O encontro ocorreu no auditório da PBTur, em João Pessoa, na tarde dessa quinta-feira (11), e reuniu uma ampla diversidade de atores sociais – como estudantes do ensino fundamental, professores de educação básica e universitários, representantes de ONGs, entre outros – reforçando o caráter participativo e multidisciplinar que orienta esta edição da campanha.

A atividade teve como objetivo qualificar ainda mais as equipes envolvidas nas ações do Praia Limpa, integrando conceitos, práticas educativas e metodologias que serão aplicadas ao longo da temporada. O processo formativo estruturou-se em três eixos: Biodiversidade, Poluição Plástica e Cultura Oceânica; conduzidos por especialistas da Sudema e de instituições parceiras.

O eixo de Biodiversidade foi ministrado por Taissa Régis, ecóloga e coordenadora de Estudos Ambientais da Sudema, e por Rafael Gomes, biólogo e representante da ONG Guajiru. Na sequência, o eixo de Poluição Plástica foi conduzido pela engenheira ambiental Larissa Amaral, do Setor de Resíduos Sólidos da Sudema, e pela professora e pesquisadora da UFPB Cláudia Cunha, que integra os projetos Mares sem Plástico e Guardiões do Mar. Encerrando a programação, o eixo de Cultura Oceânica foi apresentado por Lívia Cavalcante, coordenadora da CEDA, e pela bióloga marinha Karina Massei, do InPact Pesquisa e Ação. Neste momento também foi apresentado o jogo educativo “Trilha DEA Praia Limpa”, marcando de forma lúdica e simbólica a década de atuação do projeto.

A formação contou com a participação ativa de estudantes do ensino fundamental I e II, universitários, professores da educação básica e do ensino superior, ativistas de movimentos sociais, secretários municipais de meio ambiente e educação, prefeitos, pescadores, garis, representantes de associações de catadores, além de membros de organizações não governamentais e cidadãos interessados no tema. A diversidade dos participantes reforçou o caráter comunitário e colaborativo que orienta o Praia Limpa e demonstra o engajamento crescente da sociedade na proteção dos ecossistemas costeiros.

Cerca de 100 pessoas participaram do encontro, recebendo um kit com pasta, bloco de notas, caneta e certificado de 4 horas. Segundo Lívia, essa formação representa uma evolução estratégica do projeto neste ano comemorativo. “A formação em educação ambiental é fundamental, pois sistematiza e fortalece ações éticas, aplicadas e colaborativas com estudantes, professores, gestores públicos, empreendedores, pescadores e agentes da limpeza pública. Essa construção técnica coletiva é o grande diferencial do Projeto Praia Limpa. Em seus 10 anos, avançamos para um modelo mais qualificado, participativo e conectado às necessidades reais do território”, afirmou.

O encontro integrou oficialmente a abertura das atividades do ciclo 2025/2026, que terá ações práticas nas praias a partir deste sábado (13), passando pelos municípios de Baía da Traição, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena, Mataraca, Marcação, Pitimbu e Rio Tinto até o dia 1º de fevereiro de 2026.