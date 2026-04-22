quarta-feira, abril 22, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

TSE avalia se Lei Antifacção impede presos provisórios de votar nas Eleições 2026

admin1

Laerte Cerqueira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a decidir nesta quinta-feira (16) se a chamada Lei Antifacção (Lei 15.358/2026) pode ser aplicada já nas eleições de outubro para impedir o voto de presos provisórios.

Relator do caso, o ministro Antonio Carlos Ferreira votou contra a aplicação imediata da norma, citando a regra da anualidade prevista na Constituição Federal de 1988, que impede mudanças no processo eleitoral a menos de um ano do pleito.

O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça.

A lei, sancionada em março, altera o Código Eleitoral para barrar o alistamento ou cancelar o título de eleitores em prisão provisória. A medida levanta questionamentos por atingir pessoas sem condenação definitiva.

Além do obstáculo constitucional, o relator apontou entraves operacionais, como a ausência de mecanismos no cadastro eleitoral para registrar esse tipo de restrição em curto prazo.

Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais indicam que o Brasil tem cerca de 200 mil presos provisórios, grupo diretamente afetado pela mudança.

A norma também é alvo de ações no Supremo Tribunal Federal (STF), sob alegação de violar a presunção de inocência e o regime constitucional dos direitos políticos.

Você pode gostar também

Prefeitura de João Pessoa destaca a importância da vacinação no Dia Mundial de Combate à Poliomielite

admin1

Fátima ouve a pior notícia do mundo após engravidar em Vale Tudo

admin1

EDITAL 456631 DE INTIMAÇÃO – RANNIERE MELO DE OLIVEIRA ANDRADE

admin1