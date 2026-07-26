Mais de 3 mil alunos são eleitos líderes na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e pelo Departamento de Programas Integradores (DPI), concluiu o processo de votação para escolha dos líderes estudantis da Rede Municipal de Ensino. O tema deste ano foi ‘Vem, vamos embora: a democracia começa com a gente!’. A votação foi feita nas urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

“A eleição de representantes fortalece a compreensão da democracia representativa, em que alguém é escolhido para falar e agir em nome de um grupo. O respeito entre os candidatos, a ética nas campanhas e o diálogo de ideias contribuem para formar cidadãos mais conscientes, preparados para atuar de forma responsável na sociedade, valorizando processos justos, transparentes e baseados no respeito às diferenças. E eu não poderia deixar de agradecer a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba”, ressaltou a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

O processo de eleições para representantes de turma foi realizado em todas as unidades de ensino, contemplando turmas do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, além de todos os ciclos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A mobilização envolveu milhares de estudantes, que participaram ativamente do processo democrático, resultando na eleição de mais de três mil representantes.

Um dos representantes eleitos foi Erick Oliveira de Souto Lima, estudante do 8º ano da Escola Municipal Presidente João Pessoa. Ele falou sobre a experiência em participar do pleito eleitoral e de ter sido reeleito. “Eu comecei a participar do processo eleitoral no terceiro ano e hoje eu já estou no oitavo. Já são cinco anos sendo eleito representante durante todo esse tempo. Esse ano, nós tivemos debate com os candidatos, tivemos as urnas eletrônicas, ou seja, a votação, além de mais segura, foi muito mais justa. Ser representante de sala me ensinou a ter responsabilidade e a perder a vergonha de falar em público”, ressaltou o estudante.

Algumas unidades escolares que ampliaram essa vivência democrática para além do previsto, estendendo a participação até de turmas do 1º ano do Ensino Fundamental, fortalecendo desde cedo a formação cidadã dos estudantes.

“Quero ressaltar a importante parceria com o TRE-PB que contribuiu significativamente para a realização do processo ao disponibilizar 60 urnas eletrônicas e cabines de votação, proporcionando aos estudantes uma experiência ainda mais próxima da realidade das eleições oficiais. Esse processo é altamente relevante tanto para a democracia participativa quanto para a representativa, pois permite que os estudantes vivenciem, na prática, princípios fundamentais da vida democrática”, disse o chefe da Seção de Apoio ao Grêmio Estudantil da Secretaria de Educação, Bruno Chaves.

Os estudantes demonstraram durante todo o pleito, protagonismo, responsabilidade e compromisso ao apresentar propostas e contribuir com melhorias para suas turmas e para a escola, fortalecendo uma cultura democrática baseada na escuta, no respeito e na colaboração.

Giovanna Sousa Rodrigues, aluna do 8º ano da Escola Municipal Ativa Integral (Emai) Governador Leonel Brizola, foi uma das alunas eleitas. “Foi uma eleição ao qual os alunos tiveram uma participação especial, dirigindo perguntas para os candidatos e interagindo. Também tivemos a utilização de urnas eletrônicas na escola, e com essa experiência, eu consegui ter mais conhecimento, entender melhor o processo de votação nas eleições externas. Uma experiência única e incrível”, falou a estudante.