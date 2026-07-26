Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Por EBC,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42

33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada

2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores

Operação Contenção: PF quer identificar vídeos para acelerar trabalho

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.