Celeiro Espaço Criativo tem diversos artigos como opção para presentear nesse fim de ano

No fim do ano, muitos fazem questão de presentear seus parentes e amigos com mimos especiais. E uma excelente opção de compra são os artigos confeccionados pelos artistas que expõem no Celeiro Espaço Criativo, que atualmente está funcionando no Hotel Globo, no Centro Histórico. O Celeiro é um ambiente artístico cultural que valoriza o trabalho de artesãos locais através de exposições cotidianas, bem como da venda de obras e demais produtos.

O espaço, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), funciona todos os dias, inclusive aos feriados, das 8h30 às 17h. Os trabalhos expostos, por sua vez, são diversificados, compreendendo desde o artesanato (de cultura popular) às artes visuais e o design. Já as peças são confeccionadas em madeira, cerâmica, ferro, tecido, papel, entre outros materiais.

Atualmente, as obras, de cerca de 70 artistas, estão expostas para um público que, nesta época do ano, costuma ser de aproximadamente 500 pessoas por dia, chegando a 700 nos fins de semana. De acordo com a coordenadora do Celeiro Espaço Criativo, Priscilla Soares, a dinâmica das exposições tem se dado através de rodízio semanal dos artistas.

Soares diz, ainda, que nos meses de férias o número de visitantes, sejam locais ou de turistas, costuma aumentar, especialmente em dezembro e janeiro. “Inclusive, com o Forró Verão, a procura e visitação dos turistas têm sido cada vez maior”, afirma.

Funcionamento fim de ano – No Natal e Ano Novo, o Celeiro estará fechado para visitação nos dias 24 e 25 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O Hotel Globo está localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, Centro Histórico, no bairro do Varadouro.