PARCERIA ENTRE GESTÃO MUNICIPAL E EMATER LEVA TECNOLOGIA DE BIODIGESTORES PARA COMUNIDADES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Em parceria com o escritório da EMATER local, a Gestão Municipal de São José do Seridó tem inovado e apoiado a construção de usinas biodigestoras em algumas comunidades rurais do município.





“O biodigestor é um equipamento utilizado para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica através da ausência de oxigênio. Esse processo é denominado biodigestão”, esclareceu Edmilson Martins, técnico da EMATER, apontando que as vantagens da biodigestão, através do equipamento, são: o reaproveitamento do resíduo orgânico, a produção de fertilizantes e biogás.





Edmilson Martins explica que o biodigestor é capaz de produzir gás para uma família com até quatro pessoas e que em São José do Seridó a experiência está sendo desenvolvida nas comunidades São Paulo e Flores.





“Além da questão ambiental, essa tecnologia inovadora é bastante saudável para a economia em virtude desse momento de crise inflacionária”, destacou Edmilson Martins, comunicando que na próxima quarta-feira (27) a EMATER fará intercâmbio técnico, sobre o projeto, na comunidade São Paulo, a partir das 8h.





O titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (SEMAPE), Mariozan Medeiros, é grande entusiasta dos biodigestores, e um dos dois projetos que estão sendo desenvolvidos no município está localizado em sua propriedade, sítio Flores.





“A princípio, os dois projetos iniciais estão sendo desenvolvidos de forma particular, mas a Gestão Municipal tem dado seu apoio na questão logística, através de seu maquinário, tão importante para construção e instalação das usinas biodigestoras”, afirmou o titular da SEMAPE.