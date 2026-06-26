Seap Paraíba e Secretaria da Educação promovem aulas do Se Liga no ENEM PPL — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação (SEE), em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB), realizou na sexta-feira (12) mais uma edição do Se Liga no Enem PPL. A iniciativa foi promovida por meio da ação integrada entre a Gerência Operacional de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e o Programa Se Liga no Enem.

O aulão especial aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Paulo Freire”, localizada na Penitenciária Regional “Raimundo Asfora”, em Campina Grande, e simultaneamente nas demais unidades prisionais do estado.

A ação teve como objetivo fortalecer a preparação dos estudantes privados de liberdade que participarão do ENEM PPL, nos dias 16 e 17 de dezembro. Mais do que um momento de revisão, o aulão representa um importante investimento do Governo da Paraíba no direito à educação, no acesso às políticas públicas e na ampliação de oportunidades de reintegração social.

O secretário da Administração Penitenciária, João Aves, agradeceu a todos envolvidos no ENEM PPL, professoras, professores, policiais penais, gestores de unidades prisionais e técnicos engajados na grande ação de reinserção social de pessoas em privação de liberdade. “Parabéns a todos e minha gratidão pelo empenho. Parabéns aos reeducandos e reeducandas que participaram do aulão e boa sorte nas provas que serão realizadas dias 16 e 17 deste mês”.

O diretor da Penitenciária Raimundo Asfora, Leni Sucupira, avalia que esses aulões pré ENEM PPL são de suma importância para que se possa coroar a etapa final de um trabalho que é feito durante todo o ano. “Nessa reta final a revisão de conteúdos, o auxílio emocional, psicológico, para quem vai realizar as provas, são de suma importância para se conquistar os maiores resultados”.

A professora Eliane Aquino, Gerente Operacional de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade da Secretaria de Estado da Educação, avalia: “ao promover atividades formativas dentro das unidades prisionais, o Estado reafirma o compromisso de garantir que todas as pessoas, independentemente de sua condição, tenham acesso a processos educativos de qualidade condição essencial para a ressocialização, o protagonismo estudantil e a redução das desigualdades educacionais”, destacou Eliane Aquino.

Como coordenadora pedagógica do Programa Se Liga no Enem Paraíba, ela ressalta a relevância do Enem PPL como ação estratégica de democratização do acesso à educação. A realização da revisão final para privados de liberdade representa o compromisso do Estado com a garantia de direitos e com a promoção de políticas públicas voltadas à inclusão educacional.

O evento foi planejado para oferecer preparação adequada, alinhada às competências exigidas pelo Enem, reforçando a preparação dos participantes e fortalecendo sua perspectiva de reinserção social. Trata-se de uma iniciativa que reafirma a educação como instrumento de cidadania e transformação.

De acordo com o diretor da Escola Paulo Freire, Aderson Valério Ribeiro “o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) PPL representa, para os privados de liberdade atendidos pela escola, uma importante oportunidade de retomada dos estudos, de fortalecimento da autoestima e de construção de novos projetos de vida. Mais do que um exame, o ENEM PPL simboliza a possibilidade concreta de acesso ao ensino superior e à qualificação profissional, contribuindo para a reintegração social e o exercício pleno da cidadania”.

Segundo o professor, nesse contexto, a escola promoveu, no período de 23 a 27 de novembro uma preparação pedagógica intensiva, com foco na revisão de conteúdos, orientação sobre a prova e incentivo à permanência nos estudos. Esse processo culminou com a presença dos professores do Projeto Se Liga no ENEM, da Secretaria de Educação da Paraíba, cuja participação fortaleceu o compromisso institucional com a educação em espaços de privação de liberdade, ampliando horizontes e reafirmando o direito à educação como instrumento de transformação social.

A EEEFM Paulo Freire foi criada pelo DECRETO Nº 36.908 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 hoje é responsável por seis unidades de educação em privados de liberdade; a penitenciária Raimundo Asfora (Serrotão), o presidio Regional feminino de Campina Grande, Penitenciária Padrão de Campina Grande, além das cadeias de Soledade, Areia e Remígio, atendendo 270 alunos na modalidade EJA do Ciclo 1 ao 6 com uma equipe de 25 professores e um quadro de gestão composto por diretor, coordenador pedagógico e secretário.

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Ascom/Seap-PB

Imagens: Leni Sucupira