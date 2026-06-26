Tiquinho Soares pode deixar o Santos e voltar ao Botafogo em 2026

O atacante paraibano Tiquinho Soares pode deixar o Santos a partir de 2026. Apesar de ter contrato até o fim de 2027, jogador e clube avaliam uma saída antecipada, segundo apuração do ge. A passagem pelo time paulista não teve o desempenho esperado, e o centroavante terminou a temporada com menos espaço na equipe.

Aos 34 anos, Tiquinho disputou 40 partidas em 2025, marcou sete gols e deu quatro assistências. O atacante entende que poderia ter contribuído mais, especialmente na reta final do ano. Com isso, passou a ser especulado em outros clubes, como o Coritiba, mas o alto salário aparece como principal obstáculo.

Tiquinho Soares. Bruno Rafael

Volta ao Glorioso?

Ainda de acordo com o ge, o jogador mantém conversas com o Botafogo e manifesta o desejo de retornar ao clube onde foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. Para isso, o paraibano estaria disposto, inclusive, a reduzir seus vencimentos. No entanto, o Botafogo não trata a contratação como prioridade neste momento, já que conta com outras opções para o comando de ataque.

Natural de Sousa, no Sertão da Paraíba, Tiquinho Soares é um dos jogadores paraibanos de maior destaque no futebol nacional nos últimos anos. Revelado pelo CSP-PB, o atacante construiu boa parte da carreira fora do estado e ganhou projeção nacional vestindo a camisa do Botafogo, onde viveu o auge técnico e conquistou os principais títulos de sua trajetória.

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