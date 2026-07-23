Prefeitura de João Pessoa inicia nova turma do curso ‘Digital para Todos’ e amplia inclusão social de idosos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), iniciou, nesta terça-feira (21), mais uma turma do curso ‘Digital para Todos’, promovido pelo Programa Acessuas Trabalho, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Instituto IEC Brasil. Ao todo, 33 alunos começaram a formação, que tem como objetivo fortalecer a autonomia e a inclusão digital da população, especialmente das pessoas idosas.

As aulas vão acontecer no Cras Gramame, com carga horária de 40 horas, abordando desde as funções básicas do smartphone até o uso de aplicativos e serviços digitais essenciais para o dia a dia, como o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, internet, bancos digitais, PIX, transporte por aplicativo e cuidados para evitar golpes virtuais.

A coordenadora do Programa Acessuas Trabalho, Kaline Guerra, destacou que o curso foi pensado para proporcionar mais independência aos participantes. “Nossa intenção é que vocês aprendam a manusear o próprio smartphone e utilizem os serviços digitais com autonomia. Queremos que aprendam a acessar o João Pessoa na Palma da Mão, utilizem os aplicativos com segurança, saibam identificar golpes na internet e não precisem depender de familiares para resolver situações simples do dia a dia. A tecnologia deve ser uma aliada da autonomia e da cidadania”, afirmou.

A parceria entre a UFPB e o IEC Brasil também foi ressaltada pelo técnico de Educação da Universidade, Daniel Falcão. Segundo ele, o projeto é financiado pelo Ministério das Comunicações para ampliar o acesso à inclusão digital nas comunidades. “O objetivo é levar conhecimento digital para a população. Esperamos que os alunos aproveitem bastante essa oportunidade. Ao final das 40 horas de formação, todos receberão certificado emitido pela UFPB, reconhecendo essa nova etapa de aprendizado”, comentou.

Aprendizado que transforma vidas – Entre os participantes está Josilda Pinto de Brito, de 62 anos, que contou estar animada para aprender a utilizar melhor o celular. Frequentadora das atividades do Cras Gramame, ela explica que enfrenta dificuldades porque mora sozinha e não sabe ler.

“Não tenho ninguém em casa para me ajudar. Às vezes deixo de fazer alguma coisa porque fico com medo de mexer no celular. Quero aprender a fazer PIX, consultar banco, saber os horários dos ônibus e entender essas funções que ainda não conheço. Explicando direitinho, eu aprendo. Aqui no Cras encontrei um lugar onde voltei a aprender, fazer amizades e viver coisas boas”, compartilhou.

Outra aluna da turma, Josefa Maria de Sousa, já utiliza alguns recursos do celular, mas acredita que sempre é possível aprender mais. “Eu já sei usar o João Pessoa na Palma da Mão para marcar consultas, também uso Facebook e WhatsApp. Meu neto me ajuda bastante, mas quero aprender mais e ter ainda mais independência”, disse.

Formação completa – O professor Paulo Frederico, responsável pelas aulas, explica que o conteúdo foi planejado para atender alunos com diferentes níveis de conhecimento. “Vamos começar desde o básico para que ninguém fique para trás. Durante o curso, vamos ensinar desde configurações do celular, como aumentar o tamanho das letras e ajustar o brilho da tela, até o uso do YouTube, aplicativos de transporte, operações bancárias, PIX, consulta de extrato e outras ferramentas que fazem parte da rotina das pessoas”, explicou.

A iniciativa integra as ações do Programa Acessuas Trabalho, que busca promover inclusão social por meio da qualificação profissional e do acesso às tecnologias, ampliando as oportunidades e fortalecendo a autonomia dos usuários da assistência social no Município.