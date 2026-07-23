empresário e namorada viram réus pela morte de engenheiro após festa de São João
Uma decisão da Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande, assinada pela juíza Flávia de Souza Baptista, tornou réus o empresário Christian Medeiros Veiga Dantas Costa e Larissa Maria Leal de Freitas pela morte do engenheiro civil Rubens Fernandes da Costa Filho, conhecido como “Rubinho”. A decisão é desta terça-feira (21).
Ainda nesta semana, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) ofereceu a denúncia formal contra Christian e também contra Larissa. Conforme o órgão, Christian foi o executor do crime e Larissa participou ao “instigar” o namorado e prestar auxílio material.
O Jornal da Paraíba entrou em contato com a defesa de ambos os investigados. O advogado Júnior Moura, que representa Larissa Leal, disse que não foi informado oficialmente da decisão e aguarda para se pronunciar nos autos. A defesa de Christian ainda não respondeu até a última atualização desta reportagem.
O crime
Rubens foi socorrido por uma ambulância particular e levado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passou por procedimentos de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.
Cristian Dantas também ficou ferido durante a briga, foi atendido no Hospital de Trauma e, em seguida, encaminhado à Central de Polícia. Após audiência de custódia, ele foi transferido para um presídio. A Polícia Civil informou que a arma utilizada no crime foi apreendida.
O enterro de Rubens Fernando da Costa Filho aconteceu em 22 de junho, no cemitério de Guarabira, no Brejo.