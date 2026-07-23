Caso Rubinho: empresário e namorada viram réus pela morte de engenheiro após festa de São João – Foto: TV Cabo Branco. Gustavo Demétrio

Uma decisão da Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande, assinada pela juíza Flávia de Souza Baptista, tornou réus o empresário Christian Medeiros Veiga Dantas Costa e Larissa Maria Leal de Freitas pela morte do engenheiro civil Rubens Fernandes da Costa Filho, conhecido como “Rubinho”. A decisão é desta terça-feira (21).

Ainda nesta semana, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) ofereceu a denúncia formal contra Christian e também contra Larissa. Conforme o órgão, Christian foi o executor do crime e Larissa participou ao “instigar” o namorado e prestar auxílio material.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a defesa de ambos os investigados. O advogado Júnior Moura, que representa Larissa Leal, disse que não foi informado oficialmente da decisão e aguarda para se pronunciar nos autos. A defesa de Christian ainda não respondeu até a última atualização desta reportagem.

O crime

Rubens foi socorrido por uma ambulância particular e levado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passou por procedimentos de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Cristian Dantas também ficou ferido durante a briga, foi atendido no Hospital de Trauma e, em seguida, encaminhado à Central de Polícia. Após audiência de custódia, ele foi transferido para um presídio. A Polícia Civil informou que a arma utilizada no crime foi apreendida.

O enterro de Rubens Fernando da Costa Filho aconteceu em 22 de junho, no cemitério de Guarabira, no Brejo.