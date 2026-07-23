Prefeitura de João Pessoa celebra legado da capoeira com programação especial em unidades de ensino

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está realizando, até o dia 24 de julho, as Andarilhagens da Capoeira, em celebração ao Dia da Pessoa Capoeirista, comemorado em 15 de julho. A programação integra o projeto ‘Capoeira no Chão da Escola: Gingando entre Saberes’ e envolve 30 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino.

As atividades incluem rodas de capoeira, maculelê, apresentações culturais, intercâmbios entre estudantes e rodas de diálogo, reunindo alunos, professores, gestores, familiares e mestres de capoeira.

A coordenadora do projeto, Mestra Malu, destacou que a iniciativa fortalece a cultura afro-brasileira e promove a educação antirracista nas escolas. “O projeto está na rede municipal desde 2022 e, desde 2023, celebra o Dia da Pessoa Capoeirista com atividades que valorizam a trajetória, o pertencimento e os saberes da capoeira”, ressaltou.

A data foi instituída pela Lei Municipal nº 14.418/2022 e escolhida pelos capoeiristas da cidade, em reunião do Fórum de Capoeira, para homenagear Mestre Nô (Norival Moreira de Oliveira). Ele coordenou o primeiro evento de capoeira realizado em João Pessoa, em 15 de julho de 1990, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O gestor da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, Roni Carneiro, destacou que o projeto de capoeira contribui para o letramento racial e a promoção de uma educação antirracista, incentivando os alunos a valorizarem sua identidade, origem e pertencimento à escola pública. “O projeto fortalece a escola e desperta grande interesse e participação dos estudantes”, revelou.

O projeto contempla 27 escolas e três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), reafirmando a capoeira como patrimônio cultural afro-brasileiro e instrumento de valorização da diversidade étnico-racial na educação pública de João Pessoa.

Programação para os próximos dias:

22 de julho: roda de conversa e capoeira com famílias na Escola Municipal Agostinho Fonseca.

23 de julho: intercâmbio de estudantes e roda de capoeira na EMAI Chico Xavier.

24 de julho: encerramento com rodas de capoeira e maculelê na EMAI Dumerval Trigueiro e EMAI Ana Nery.