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Gestão de São José do Seridó participa de reunião regional que define metas da Operação Carro-Pipa para 2026

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O município de São José do Seridó esteve representado na Reunião de Coordenação com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), realizada na cidade de São João do Sabugi (RN). O encontro reuniu representantes dos municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa, com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta entre as coordenadorias municipais e o Escritório Regional responsável pela execução do programa.


Durante a reunião, foram discutidos temas estratégicos relacionados ao funcionamento da Operação Carro-Pipa, considerada essencial para garantir o abastecimento de água às comunidades rurais afetadas pela escassez hídrica.


Entre os principais objetivos do encontro estiveram a aproximação entre os integrantes das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil e o Escritório Regional, a apresentação de detalhes sobre o funcionamento da operação, a definição de procedimentos voltados à execução do programa e o estabelecimento de metas para o ano de 2026.


Representando o município de São José do Seridó participaram o secretário municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, José Ivon Dantas, que também é da Defesa Civil Local , o coordenador da Defesa Civil Municipal, Joel Dantas, e o colaborador da SEMAPE, André Silva.


A participação da equipe municipal reforça o compromisso da gestão com o aprimoramento das ações de Defesa Civil e com a busca por soluções que assegurem o abastecimento de água às famílias da zona rural, por meio da Operação Carro-Pipa, programa de grande importância para o enfrentamento dos períodos de estiagem no município.

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