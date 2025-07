Primeira-dama participa de encontro com mulheres que colaboraram para a concretização do Hospital da Mulher — Governo da Paraíba

A primeira-dama do Estado Ana Maria Lins participou, nesta quarta-feira (23), de um encontro no Hospital da Mulher D. Creuza Pires com mulheres que colaboraram direta ou indiretamente para que o equipamento se tornasse realidade. O Hospital, que será inaugurado oficialmente no dia 5 de agosto, é referência para toda a Paraíba no cuidado materno-infantil e na atenção integral à saúde da mulher. O local conta com 203 leitos e recebeu investimentos superiores a R$ 120 milhões, contemplando a obra e equipamentos de saúde.

A unidade funcionará com serviços hospitalares e ambulatoriais, incluindo urgência e emergência 24 horas, centro cirúrgico obstétrico, UTI adulta e neonatal, além de ambulatórios especializados, banco de leite humano, laboratório, agência transfusional, serviços de ensino e pesquisa, entre outros. Também serão ofertados serviços essenciais como o atendimento especializado a vítimas de violência sexual, com consultórios exclusivos e atendimento humanizado, além de ambulatório de egressas do pré-natal de alto risco e a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP), que amplia a rede de cuidado.

Na ocasião, a primeira-dama visitou as dependências do Hospital e ressaltou que ele traz acolhimento, cuidado e dignidade no atendimento. “As mulheres paraibanas agora terão um hospital para chamar de seu: o Hospital da Mulher D. Creuza Pires. A cidade de João Pessoa completará 440 anos de fundação no dia 5 de agosto e está prestes a ganhar um hospital que servirá como referência na saúde da população feminina, com o objetivo de oferecer serviços qualificados e projetos para reduzir a mortalidade materna e neonatal, proporcionando acolhimento e assistência integral à saúde da mulher. É mais uma ação do Governo do Estado para cuidar das mulheres e de seus filhos”, frisou a primeira-dama.

“Este hospital é um marco da engenharia, é um marco da arquitetura, é um marco de uma obra pública. Aqui tem o que há de mais moderno na construção hospitalar clínica, em atenção e atendimento especial à mulher. Como mulher e tendo uma equipe predominantemente feminina que trabalhou neste projeto, posso dizer que estamos de parabéns. É pouco provável que exista um Hospital da Mulher tão bem equipado como este, tão bem construído como este e outros hospitais que o Governo entregar no próximo ano. É um orgulho fazer parte dessa história”, comentou a superintendente da Suplan, Simone Guimarães.

A secretária Executiva da Saúde, Renata Nóbrega, também destacou a importância do equipamento para a saúde estadual. “É uma honra fazer parte desse time do governador João Azevêdo, que projetou uma saúde diferenciada, uma saúde de qualidade, humanizada e realmente com toda a estrutura. A gente fica agradecida e festejando. Esse equipamento é um legado que fica para a Paraíba. Nosso sentimento é de gratidão por estarmos celebrando algo tão importante. Somos a maioria na população, mais de 53% da população paraibana é de mulheres. Então, nas situações de violência, aqui vai ter um atendimento qualificado. Nas situações de gestante de risco habitual ou de alto risco, em situações que precisam, após o nascimento, fazer alguma intervenção no bebê, aqui também irá ter atendimento humanizado e qualificado”, garantiu.

“Me sinto lisonjeada por fazer parte deste hospital que acolhe mulheres no momento mais importante da sua vida, que é o nascimento de um filho. Seja na transformação da sua família, seja em busca de uma cirurgia eletiva que a mulher vai realizar aqui, seja em busca daquela cirurgia de endometriose, que por anos ela esperou e vai ter condições de realizar, enfim, a mulher vai ter um atendimento humanizado e uma equipe acolhedora”, afirmou a diretora-geral do Hospital da Mulher, Marcela Tárcia.

A arquiteta Keylla Garcia, subgerente de acompanhamento de serviços de engenharia sanitária da SES, participou do processo da construção do Hospital da Mulher e expressou seu sentimento de satisfação por saber que contribuiu com esta unidade que vai cuidar de inúmeras mulheres. “Foi um prazer muito grande fazer parte desse sonho. Ver tudo pronto é uma satisfação. É uma obra que foi composta por mulheres no seu pleito, na parte da engenharia, comandado não só a obra como também a parte de mobiliário, os equipamentos, então assim, foi uma obra composta por mulheres guerreiras e muitas estão aqui. É um marco na saúde, no SUS, e foi um prazer trabalhar juntamente com a Suplan. Fiz questão de estar aqui hoje com a primeira-dama, porque ela é a representatividade do nosso estado, da mulher paraibana forte e merecedora de tudo isso”, disse.

“De João Pessoa até Cajazeiras, passando por Itaporanga, Guarabira e todas as maternidades que fazem alto risco estão tendo a oportunidade de serem estruturadas, reformadas e receberem equipamentos que fortalecem a decisão da mulher sobre a melhor forma que ela quer gestar e parir, efetivando o processo de protagonismo da mulher”, observou a diretora de Atenção à Saúde da Fundação PBSaúde, Ilara Nóbrega.

Dona Creuza Pires — O nome do Hospital da Mulher traz uma homenagem a empresária, ex-vereadora e ativista social que marcou a história da Paraíba pela sua luta em defesa dos direitos das mulheres, dos idosos e da cidadania. Pioneira no empreendedorismo feminino e na construção de políticas de inclusão, Creuza Pires deixou um legado de coragem, empatia e serviço ao próximo.