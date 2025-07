Município de Gurjão promove a 23ª edição do Bode na Rua com apoio do Governo do Estado — Governo da Paraíba

A 23ª edição do Bode na Rua, tradicional exposição e feira de ovinocaprinocultura no município de Gurjão, no Cariri paraibano, começa nesta quinta-feira (24). O evento é realizado pela Prefeitura de Gurjão e tem o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). Durante a programação serão distribuídos R$ 70 mil em premiações nos torneios leiteiros e na pista de julgamento de animais.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, afirma que a festa do Bode na Rua “é um evento consolidado que demonstra a força da caprinocultura no município de Gurjão e em todo o Cariri”. Ele lembra que as feiras e exposições acontecem em Gurjão, “são espaços importantes para os negócios do setor da ovinocaprinocultura, um ambiente de interação entre os produtores e para a promoção de cultura e lazer, gerando emprego e renda para as pessoas”.

De acordo com o prefeito de Gurjão, Zé Elias, a festa do Bode na Rua “é a nossa maior vitrine cultural e econômica. É a celebração da nossa identidade, da força do homem do campo e do talento do nosso povo. Preparamos tudo com muito carinho para receber bem os gurjãoenses e visitantes”.

A programação da 23ª edição do Bode na Rua começa nesta quinta-feira com a recepção dos animais, inscrições para os torneios leiteiros do Circuito da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco) e Municipal. Em seguida, haverá uma série de apresentações culturais com shows de forró, quadrilha junina, a Orquestra Sinfônica de Gurjão, ballet e flauta doce.

Na sexta-feira (25), o evento continua com o início do torneio leiteiro e do concurso de raças e mais apresentações culturais no período da tarde e da noite. A 23ª edição do Bode na Rua de Gurjão prossegue no sábado (26).

No domingo (27), último dia do evento, haverá o encerramento e premiação das disputas do torneio leiteiro e da pista de julgamento de raças. Uma série de shows musicais marcará o término da programação. Ao longo da programação, artistas como Os Três do Nordeste, Walkiria Santos e Alexandre Nery se apresentarão.

Realizada pela Prefeitura de Gurjão com apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, e do Governo Federal, a 23ª edição do Bode na Rua também conta com a parceira do Sebrae-PB, Apacco, Banco do Nordeste, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB).