Mais de 1 milhão de passageiros passaram por aeroportos da Paraíba em seis meses – Foto: Divulgação/Aena.

Cerca de 1.048.242 de passageiros passaram pelos aeroportos de Campina Grande e João Pessoa durante os seis primeiros meses de 2026. As informações são de levantamento feito pela Aena, empresa responsável pela administração dos locais.

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De acordo com o levantamento, de janeiro a junho deste ano, o número de passageiros que estiveram no Aeroporto Internacional de João Pessoa foram de 978.465, o que representa um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período em 2025.

Em relação ao Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, a Aena informou que no primeiro semestre houve um total de 69.777 passageiros. No entanto, esse número representa uma baixa no total de passageiros se comparado ao mesmo período do ano passado, uma baixa de 8,9%.

Sobre o número de operações que ambos os aeroportos tiveram, também considerando o primeiro semestre, somados, os locais tiveram 10.575 operações. Em João Pessoa, foram 8.682, enquanto em Campina Grande o registro ficou em 1.893. Ambas as cidades apresentaram um aumento de 8,1% e 6,3%, respectivamente, em relação ao ano passado.

O levantamento também apresentou os dados de movimentação de cargas no primeiro semestre de 2026. No período, o Aeroporto de João Pessoa registrou 4.706 toneladas de cargas movimentadas, enquanto o Aeroporto de Campina Grande contabilizou 221 toneladas.

Na comparação com os seis primeiros meses de 2025, a movimentação de cargas em João Pessoa cresceu 76,7%. Já em Campina Grande, houve queda de 16,1% no volume transportado.