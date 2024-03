Torcida do Bahia movimenta redes sociais e pede derrota contra o Botafogo-PB pelo Nordestão 2024

O clima que antecede o embate entre Bahia e Botafogo-PB pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 está agitado, especialmente nas redes sociais. Isso porque a decisão do já classificado Esquadrão de Aço em poupar todo o time titular e reserva, optando por escalar o Sub-20, gerou um moviemnto inusitado por parte da torcida tricolor.

Torcida do Bahia pede derrota do Tricolor contra o Botafogo-PB

Dono da melhor campanha da competição até aqui, o Bahia anunciou que nem mesmo o técnico Rogério Ceni estaria em João Pessoa. Os torcedores tricolores, por outro lado, têm usado as redes sociais para pedir uma derrota proposital do Tricolor diante do Botafogo-PB. E a solicitação tem uma justificativa estratégica: prejudicar o Vitória.

Uma derrota baiana para o Botafogo-PB poderia dificultar a vida do Vitória, que ocupa a quinta posição na tabela. Ainda assim, a missão do Leão não é das mais difíceis. Basta um tropeço de algum integrante do Grupo A, que ele carimba o passaporte à próxima fase.

Já em caso de empate do Rubro-Negro da Barra, o Vitóiria precisa torcer por um tropeço do Ceará ou do próprio Botafogo-PB, além de tropeços de Maranhão e River-PI. O Belo, por sua vez, depende apenas de si para avançar de fase.