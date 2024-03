Prefeitura avança com o Parque Socioambiental do Roger e licença ambiental é concedida

27/03/2024 |

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) deu mais um passo rumo à concretização do Parque Socioambiental do Roger, um dos pilares do Programa João Pessoa Sustentável. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam) concedeu licença ambiental autorizando a viabilidade da segunda etapa das obras de Implantação do Parque Socioambiental do Roger. Trata-se de uma licença prévia, com validade de dois anos e que abre caminho para a construção de seis setores na área: administrativo, artes e cultura, esportes, dentre outros.

O Parque Socioambiental do Roger será implantado na área do antigo Lixão do Roger, próximo ao centro da Capital. O lugar foi utilizado pelo Município por 40 anos como local de deposição de resíduos sólidos e teve suas atividades encerradas em 2003 com a inauguração do Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa. Agora, a meta da Prefeitura é devolver à comunidade uma área de 31 hectares completamente revitalizada e transformada em um espaço de qualidade para a população.

A segunda fase do projeto prevê a construção do Parque Socioambiental propriamente dito. Com um investimento superior a R$ 32 milhões, o parque ocupará 21 hectares em virtude da necessidade de preservação dos espaços de mangue e considerando estudos hidrológicos e de mudanças climáticas para a região. A conclusão deve ocorrer até novembro de 2024. “A 2ª fase é de grande valia para a PMJP, já que o Parque Socioambiental do Roger está realmente sendo concretizado para toda a população pessoense, especialmente para as comunidades do entorno que esperam ansiosamente pela sua finalização”, declarou Juliane Athaíde, coordenadora ambiental do Programa João Pessoa Sustentável.

Com a concessão da licença ambiental, o projeto avança e consolida o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.

João Pessoa Sustentável – O Programa é voltado para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cidade. Orçado em 159,6 milhões de dólares, o projeto terá sua conclusão em junho de 2026.