Secretaria de Saúde destaca importância do exame citológico e convoca mulheres para teste de rotina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância da realização do exame citológico, conhecido como Papanicolau, e convoca as mulheres a manterem o exame em dia como forma de cuidado e prevenção. O procedimento é fundamental para a detecção precoce do câncer do colo do útero e de outras alterações ginecológicas.

Por meio do exame, são coletadas células do colo do útero com o objetivo de identificar possíveis alterações celulares que podem indicar câncer do colo do útero, além de outras condições, como infecções vaginais e cervicais. Entre elas estão a candidíase, tricomoníase, vaginose bacteriana e infecções causadas pelo Papilomavírus Humano (HPV).

Devem realizar o exame todas as mulheres entre 25 e 64 anos que tenham vida sexual ativa. O exame deve ser feito uma vez ao ano, mas, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, após dois exames anuais consecutivos com resultados normais, o Papanicolau deve ser feito a cada três anos.

A diretora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Rosselle Leite, destaca o exame é rápido, seguro e essencial para a promoção da saúde da mulher.

“A oferta do exame citológico na rede pública é vital porque é o principal método de rastreamento do câncer do colo do útero, que é o terceiro tumor mais frequente na população feminina brasileira. Os principais benefícios dessa oferta pelo SUS incluem a detecção precoce e a redução da mortalidade, permitindo o diagnóstico de lesões curáveis em quase todos os casos, além de garantir que mulheres de todas as classes socioeconômicas e regiões recebam o cuidado preventivo necessário, combatendo desigualdades regionais de incidência”, destaca Rosselle.

Para realizar o exame, basta que a mulher procure a Unidade de Saúde da Família (USF) onde é assistida. O atendimento ocorre por demanda espontânea, porém, de acordo com a organização de cada unidade, pode ser necessário realizar um agendamento interno.

As Unidades de Saúde da Família da Capital funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.