‘Natal no Centro Histórico’ encanta público com música e projeções mapeadas em igrejas

A segunda noite de apresentações do projeto ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’ reuniu famílias, moradores e visitantes no Largo da Igreja São Frei Pedro Gonçalves, no Varadouro – Centro Histórico de João Pessoa, neste sábado (13). Promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), e em parceria com o Centro Cultural São Francisco, o evento encantou o público com uma programação especial que incluiu apresentações musicais regionais, natalinas e eruditas, além de projeções mapeadas na fachada da igreja.

As projeções transformaram a Igreja São Frei Pedro Gonçalves em um grande painel luminoso, destacando elementos arquitetônicos do templo e reforçando a simbologia do Natal, como o nascimento de Jesus, mensagens de esperança e de paz. A iniciativa atraiu olhares atentos do público que não parou de fazer fotos e vídeos das apresentações.

A professora Jaqueline Pereira compareceu ao evento a convite de amigos que residem em frente à igreja. “Sempre que posso, eu venho aos eventos do Centro Histórico. Achei muito bonita a questão da projeção de imagens, eu amei. Está tudo muito bonito, ainda mais quando a gente se reúne com amigos e familiares”, contou.

O secretário de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, Thiago Lucena, demonstrou grande satisfação em começar o projeto na Igreja São Frei Pedro Gonçalves. “Estou muito feliz de realizar esse evento aqui com a parceria das secretarias municipais e ver os rostos felizes das pessoas com as atrações que preparamos. É importante contemplarmos a região do Porto do Capim, do Roger, do Centro Histórico como um todo, que foi onde a cidade nasceu, valorizando os moradores e os visitantes que vêm nos prestigiar. Este é o recado do prefeito Cícero e do prefeito Leo”, afirmou.

Ele adiantou que a programação do Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’ vai ser realizada na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves no período de 20 a 25 de dezembro, contemplando mais uma parte do Centro Histórico. “A Avenida General Osório já tem uma iluminação natalina e a gente vai completar com esse espetáculo das projeções na Catedral Metropolitana e um concerto natalino no dia 23”, disse Thiago Lucena.

Apresentações – A primeira atração deste sábado foi Lukete, nome artístico de Lucas Queiroga, artista paraibano conhecido por seu trabalho como ator, cantor, poeta e compositor. Ele apresentou o show de poesia ‘A Rima me deu rumo’, contando, através de suas músicas autorais, um pouco de sua história de maneira lúdica, com muita interação com o público e usando diversos símbolos da cultura nordestina e paraibana. O artista esteve acompanhado dos músicos Yuri Gonzaga e Gleidson Meira.

Em seguida, quem mostrou a voz foi o Curta Ópera PB, grupo de canto lírico integrante do projeto ‘Viva o Centro com Música’, sob regência do maestro Carlos Anísio. Conforme a professora Jamile Paiva, coordenadora do projeto, o objetivo é mostrar a ópera para a cidade de João Pessoa com apresentações em espaços públicos e dar visibilidade a esta arte.

O grupo é formado por quatro cantores, dois pianistas e seis músicos de camerata. “Preparamos um repertório diversificado, com canções natalinas e canções que falam de amor e de esperança, que também estão nesse clima de final de ano. Também incluímos árias de ópera e números de musicais, como O Fantasma da Ópera”, comentou Carlos Anísio.

Público – O militar Gleidson Farinas, recém-chegado do Rio Grande do Sul, levou toda a família para o evento: a esposa, os três filhos e a sogra. “Gostamos muito das apresentações, incluindo essa temática da cultura local. Minha esposa fez muitas imagens e as crianças se divertiram bastante”, opinou. A sogra dele, Irma Paiva, ainda não conhecia essa parte do Centro Histórico e ficou surpresa. “Gostei muito das atrações e de conhecer um pouco da cultura paraibana também”, apontou.

A servidora pública Carol Estrela destacou a importância da valorização do Centro Histórico e do incentivo para que a população volte a frequentá-lo. “A Prefeitura está promovendo os eventos culturais em todos os espaços da cidade, incluindo o Centro, que conta a nossa história. Foi emocionante ver essas projeções, amo visitação em igreja e todo o evento me emocionou, representa a fé e o amor ao próximo”, avaliou.

Ela também frisou a oportunidade de apresentações de ópera para o público geral. “A Prefeitura está de parabéns, dando oportunidades a todos de participarem de eventos culturais de maneira gratuita”.

Legado – O projeto Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’ é uma parceria com Centro Cultural São Francisco e, segundo o secretário da Inovacentro, vai deixar um legado na Igreja São Frei Pedro Gonçalves. “Após os espetáculos, vamos colocar uma iluminação cênica na fachada da igreja, assim como foi feito na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, para que as pessoas possam vê-la iluminada durante a noite, de maneira permanente”, afirmou.

O padre Marcondes Menezes, curador do Patrimônio da Arquidiocese da Paraíba e diretor do Centro Cultural São Francisco, destacou a alegria com o evento e a parceria com a Prefeitura. “A Inovacentro tem olhado para o Centro Histórico não só na dimensão do patrimônio, mas na cultura, na arte. Vejo aqui muitas expressões artísticas e isto dá vida ao Centro”, comentou.

Mais música – A nova temporada do ‘Viva o Centro com Música’ começou em novembro e segue até o mês de abril do ano que vem, com apresentações as quartas, quintas e sextas-feiras no Centro Cultural São Francisco, sempre às 17h30. “No próximo dia 18, teremos o concerto de Natal do projeto”, avisou a coordenadora Jamile Paiva.

Do dia 20 a 25 de dezembro, a programação do ‘Natal no Centro Histórico – Iluminando o Patrimônio’ estará na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, com apresentação musical no dia 23. A programação cultural contará com apresentações de Yuri Gonzaga e do grupo Rubação Jazz – uma orquestra em formato de Big Band que terá a participação do cantor Túlio Melo.