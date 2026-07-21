Semana da Agricultura Familiar prossegue nesta quarta-feira, no Jardim Oceania

A Prefeitura de João Pessoa segue esta semana com a programação da Semana da Agricultura Familiar, executada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio do programa ‘Eu Posso Semear’. Aberta segunda-feira (20), a feira com produtos 100% agroecológicos e frescos, cultivados na Zona Periurbana de João Pessoa, acontece nesta quarta-feira (22), no Parque Parahyba I, no bairro Jardim Oceania, das 13h às 19h.

Além de produtos de primeira qualidade, em agrotóxicos, os consumidores também poderão desfrutar de uma ampla programação que inclui música, bate papo com os agricultores, ações de cidadania, cuidados com os animais e beleza, recreação para adultos e crianças, entre outros serviços.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, a ‘Semana da Agricultura Familiar’ reforça o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com o fortalecimento da produção rural sustentável e com a valorização de quem produz alimentos saudáveis para a nossa população. “É uma oportunidade de aproximar o campo da cidade, levando serviços, conhecimento e incentivando a comercialização dos produtos da agricultura familiar”, afirmou.

Programação – De acordo com a programação, nesta quinta-feira (23) as atividades se concentram no Sítio Ponta de Gramame, das 8h às 16h, quando ocorre uma ação educativa inclusiva, com estudantes da Rede Municipal para uma visita agroecológica a Zona Periurbana, e arrecadação de alimentos.

As atividades da Semana da Agricultura Familiar encerram na sexta-feira (24) com a feira na Praça da Rotam, no bairro de Manaíra, das 5h às 12h.