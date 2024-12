Público se encanta com programação natalina da Prefeitura de João Pessoa na Lagoa e na praia

Quem esteve no Parque Solon de Lucena e no Busto de Tamandaré na tarde e noite deste sábado (21) se encantou com a programação natalina realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). Os eventos envolveram dança, circo, teatro, um Auto de Natal e a Bandinha do Papai Noel.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que é sempre muito bom acompanhar as atividades culturais e artísticas da Fundação, sobretudo, nessa época de Natal, e lembra que a Prefeitura fez uma programação bastante intensa.

“Nós iniciamos nossas atividades ainda no mês de novembro com apresentações de diversas culturas, grupos musicais, de teatro, de brincadeiras infantis, de culturas populares que se revezaram ao longo de vários dias, por vários lugares como Busto de Tamandaré, Lagoa, Centro Histórico e Parque das Três Ruas. É gostoso demais e ficamos muito felizes de poder ver as crianças interagindo com os atores, com os personagens, as famílias se divertindo. Isso deixa nossa equipe muito contente”, declarou.

Marcus Alves parabenizou e agradeceu a todos os artistas de João Pessoa que confiam no trabalho da Prefeitura. “Aproveito para dizer que, no próximo ano, evidentemente, a Funjope vai intensificar todo esse conjunto de atividades, de forma que possamos continuar com esse trabalho de inclusão, de fomento e estímulo à maior diversidade das culturas de João Pessoa”, acrescentou.

Programação – As atividades começaram no Parque Solon de Lucena, com o espetáculo ‘As Aventuras de Amora, Carambola e Acerola’, realizado pelo Studio de Dança Sérgio Nazza. Foi apresentado um número interativo, que chamou a atenção da criançada e também das famílias. Além de apresentar histórias divertidas e muita dança, o espetáculo, conforme observou Sérgio Nazza, CEO do Studio Sérgio Nazza, trabalha o desenvolvimento motor das crianças e fortalece o vínculo social entre elas.

Em seguida, foi a vez da Companhia Só Ria de Circo e Teatro, que levou diversos personagens natalinos para interagir com as pessoas, tirar fotos e conversar. “É uma emoção muito grande ver a Lagoa lotada, com esse brilho enorme, colorida, cheia de vida, e as pessoas vindo prestigiar esse clima natalino que é tão especial e tão mágico. A gente está aqui se divertindo, encantando e sendo encantados pelo público”, declarou o ator Walter Olivério.

No Busto de Tamandaré, o grupo de teatro Engenho Imaginário apresentou seu Auto de Natal. Formado por arte educadores, o grupo realiza espetáculos voltados para o público infantojuvenil.

A peça apresentada foi ‘O Concurso Natalino’, um espetáculo divertido contando a história de três personagens que disputam entre si quem é mais importante no Natal. Durante a apresentação, teve música ao vivo e cenas engraçadas e, no final, uma lição: eles descobrem que o mais importante é celebrar a chegada do menino Jesus.

Para fechar a programação do sábado, a Bandinha do Papai Noel, um grupo musical com personagens natalinos, levou para o público uma apresentação animada, acompanhada pela bandinha dos duendes, com músicas natalinas e a presença do Papai Noel e a Mamãe Noel.

Público – Muitas famílias estiveram no Parque Solon de Lucena e no Busto de Tamandaré neste sábado. Uma delas foi a professora de artes Neiry Carla Carneiro de Andrade, que aproveitou o fim de tarde e levou a filha para passear na Lagoa. “Estou adorando a programação. Eu adoro teatro e, inclusive, sou da área. Então, não poderia deixar de prestigiar os eventos de animação, de teatro infantil que estão sendo promovidos pela Prefeitura. Eu adoro, nesse período natalino, estar sempre presente”, declarou.

A técnica de enfermagem Maria da Conceição Angelina Pereira aprovou a iniciativa da Funjope de realizar eventos teatrais para a garotada. “Estou achando muito legal aqui na Lagoa, uma programação gratuita para as crianças. Este é o primeiro final de semana que venho com meus filhos Davi e Laura, de 10 e 8 anos. Eles estão amando”, disse.

Para a dentista Renata Almeida, que também esteve no Parque Solon de Lucena, as ações estão aprovadas. “Essa é uma coisa maravilhosa que está sendo ofertada para o entretenimento das famílias, aproveitando esse clima natalino, que é um momento de família, de início de férias. Está sendo muito legal. Trouxe as crianças para aproveitar um pouquinho e estamos gostando muito”, afirmou.

No Busto de Tamandaré, a dona de casa Cristiane Almeida aplaudiu a iniciativa. “Estou gostando muito. Eu já assisti essa peça lá em Manaus, realizada pela Primeira Igreja Batista de Manaus, ano passado. Agora eu resido em João Pessoa e aqui está tudo muito bonito. É muito boa a peça. A Prefeitura está de parabéns”, disse.

A professora Márcia Santos elogiou as atividades natalinas. “Eu acho certíssimo ter essa programação, tanto para quem mora em João Pessoa quanto para os turistas que visitam a nossa cidade. Isso é ótimo”, pontuou.