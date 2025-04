João Pessoa é o sétimo destino mais procurado pelos aposentados do INSS

Um levantamento feito sobre a procura por destinos inseridos no Programa Voa Brasil, que incentiva aposentados do INSS a buscar passagens aéreas mais acessíveis, destaca João Pessoa como a sétima cidade mais procurada do País entre os 82 municípios inseridos no programa. Os dados são do Ministério de Portos e Aeroportos, que contabiliza a reserva de 35.419 passagens desde julho do ano passado. Do Top 7 das cidades mais procuradas, quatro são do Nordeste, duas do Sudeste e uma do Centro-Oeste.

No período, a Capital paraibana foi procurada por 1.324 aposentados (destino). São Paulo, com 10.261 procuras, lidera com folga sobre o Rio de Janeiro (3.050), que vem em segundo no ranking. Em seguida vem Recife (2.745), Fortaleza (2.453), Brasília (2.268) e Salvador (2.024).

De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, os dados confirmam pesquisas nacionais que colocam a Capital paraibana entre os destinos mais buscados entre os aposentados, a maioria com a ideia de residir na cidade futuramente. “Esse público tem crescido muito nos últimos anos e a maioria busca exatamente o que a cidade oferece de melhor, como acessibilidade, mobilidade, segurança e natureza”, pontuou.

Programa – O aposentado do INSS interessado em participar do Voa Brasil deve acessar o programa pelo site www.gov.br/voabrasil e escolher data, origem e destino. Vale lembrar que passagens de até R$ 200 serão oferecidas a quem não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado só pode adquirir até dois trechos por ano.

Para a segunda fase do Voa Brasil, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), vai utilizar a base de dados do Prouni, Fies e Sisu para relacionar os estudantes que poderão participar do programa.