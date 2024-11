Instituto Cândida Vargas zera fila de laqueadura e histerectomia por meio do programa João Pessoa Opera Mais

O Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou, neste ano, mais de 1.100 procedimentos entre laqueadura tubária e histerectomia, por meio do programa João Pessoa Opera Mais. Com isso, foi possível zerar a fila de mulheres que aguardavam pela realização desses procedimentos na maternidade administrada pela Prefeitura da Capital.

Entre os meses de janeiro e setembro foram realizadas 399 histerectomias, que é uma cirurgia para remoção do útero. As pacientes que aguardavam pelos procedimentos foram inseridas na rotina mensal do hospital. Nesse mesmo período, o ICV realizou 704 laqueaduras. Desse total, 46,3% foram realizadas em conjunto ao parto cesáreo da paciente. Os números são superiores a todo o ano de 2023 quando, em 12 meses, o ICV realizou 485 laqueaduras tubárias e 310 histerectomias.

Para o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, esse é um marco que mostra a eficiência e a seriedade que a gestão municipal trata os usuários da rede SUS. “Quando zeramos uma fila quer dizer que não existem pacientes no banco de dados que estão aguardando há um tempo para a realização de um determinado procedimento, neste caso, dois. De forma simples, isso significa que, a partir de agora, as pessoas que necessitarem, esperarão muito menos tempo para ter acesso a essas cirurgias. E isso reforça a seriedade de todos que fazem a Secretaria de Saúde em lidar com os processos necessários para que os nossos usuários tenham acesso a um serviço eficiente e de qualidade”, destacou.

“Quando assumimos a maternidade tivemos bastante dificuldade em realizar cirurgias, pois não tínhamos aparelhagem para segurança nem do paciente nem do médico, mas o prefeito Cícero Lucena se debruçou sobre a saúde para que tivéssemos todos os avanços tecnológicos que eram necessários para poder chegar ao ponto de oferecer um serviço maior à população de João Pessoa. E foi isso que fizemos, com uma equipe ainda mais qualificada e um hospital completo, conseguimos zerar essa demanda grande que existia e hoje trabalhamos com um tempo de espera pequeno, apenas o tempo hábil para a paciente fazer os exames complementares antes do procedimento”, comentou o diretor-geral do Instituto Cândida Vargas, o médico Quintino Régis.

“Em nove meses já superamos o quantitativo realizado em todo o ano de 2023 e isso foi possível por meio do programa João Pessoa Opera Mais, que garantiu mais celeridade em nossos processos, além da reestruturação em diversas áreas do nosso hospital, como nossos blocos cirúrgicos que estão novos e com tecnologia de ponta”, completa o diretor administrativo do ICV, Marcelo Melo.

Como solicitar – As mulheres residentes da Capital podem solicitar a realização da laqueadura tubária e da histerectomia (total ou por via vaginal) através do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Na solicitação é preciso informar dados pessoais como nome completo, número do cartão SUS e do CPF, telefone para contato, além de anexar a requisição do procedimento.